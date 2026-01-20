Continua la "battaglia" tra Helena Prestes e i suoi haters, un serrato botta e risposta che va in scena quasi ogni giorno sui social. Nelle ultime ore, ad esempio, l'ex concorrente del Grande Fratello ha replicato in modo pungente ad un'utente che le ha scritto che avrebbe lasciato Javier Martinez tramite un post su Instagram: la modella ha zittito gli scettici con poche ma chiarissime parole sulla sua discussa storia d'amore.

Il botta e risposta tra Helena e un hater

Non accenna a placarsi l'astio degli haters nei confronti di Helena: qualsiasi cosa fa la modella, infatti, viene criticata o messa in dubbio dagli utenti che non la apprezzano sin da quando l'hanno vista entrare nella casa del Grande Fratello.

Nelle scorse ore, però, Prestes ha dato una risposta da applausi a chi ha osato ipotizzare che avrebbe lasciato il fidanzato tramite una storia che ha postato su Instagram.

"Ho mollato Javier? Questo è il tuo sogno, vero?", ha scritto la 35enne sotto ad un commento che ha catturato la sua attenzione di recente.

Questa replica della modella è arrivata ad alcune ore di distanza da un'altra che ha fatto esultare tutti i suoi fan, ovvero la seguente: "Dici che dovrei staccarmi dai social altrimenti Javier mi lascerà? Io faccio quello che mi pare e continuerò a farlo sempre".

Il sostegno del fandom

Le frecciatine velenose che Helena sta lanciato agli haters tramite i social, stanno facendo esultare le tantissime persone che la supportano e che credono fortemente nella sua storia con Javier.

"Siete delle povere sfigate, fate solo brutte figure", "Toccatele tutto, ma non Javier", "Che bello come difende la sua relazione", "Questi poverini non hanno ancora capito che non li divideranno mai", "Brava Helena", "Sei grande", "Queste persone non meritano neanche attenzione o tempo", si legge su X in queste ore.

Il sorriso ritrovato in Brasile

Dopo giorni di ansia e preoccupazione per le condizioni di salute del padre, Helena ha ritrovato il sorriso.

Una volta arrivata in Brasile, infatti, la modella è andata a trovare il papà in ospedale e si è un po' tranquillizzata vedendolo reagire dopo l'incidente.

Prestes sta postando contenuti positivi da San Paolo, foto e video in cui appare serena e circondata da persone che le vogliono bene.