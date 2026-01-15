Non sono giornate semplici quelle che sta vivendo Helena Prestes ultimamente, e i motivi sono molteplici. Oltre alla preoccupazione per le condizioni di salute del padre, in queste ore la modella ha dovuto fare i conti con le critiche feroci di chi non ha apprezzato la sua scelta di pubblicare contenuti di lavoro mentre non sapeva cosa stesse succedendo in Brasile. L'ex concorrente del Grande Fratello si è sfogata sui social e, tra le lacrime, ha spiegato perché deve continuare a postare foto e video anche in un momento così delicato della sua vita.

La risposta di Helena alle critiche di una parte del web

Il 14 gennaio la famiglia Prestes ha vissuto ore di apprensione e panico: dopo un incidente, del padre si sono perse le tracce per più di un giorno e questo ha fatto preoccupare tutti i suoi parenti.

Prima di ricevere buone notizie dal Brasile, Helena ha continuato a pubblicare contenuti sui suoi profili social e questo ha fatto storcere il naso a diversi utenti del web.

In poche ore la modella è stata sommersa dalle critiche, una serie di commenti negativi che l'hanno fatta crollare emotivamente.

"Non mi giudicate male se posto cose di lavoro, lo devo fare. Sono a pezzi e molto triste, poi vi racconto", ha scritto la 35enne accanto ad una foto del suo viso rigato dalle lacrime.

L'affetto dei fan sui social

Lo sfogo di Helena ha colpito tutti i suoi fan, gli stessi che si sono subito esposti sui social per provare a rassicurarla e per consigliarle di non dare retta alle critiche.

"Sei da proteggere", "Ti vogliamo tanto bene", "Tanti cuori per te", "Non serve aggiungere altro alle sue parole", "Servirebbe solo più rispetto per una persona che sta soffrendo", "Doloroso vederla così", "Lei ha sempre lavorato, è giusto che pensi alla famiglia che si vuole costruire", "Le auguro pace e serenità, lo merita", "Mi si stringe il cuore a vederla così", "Vorrei tanto abbracciarla", "Ho il cuore spezzato", si legge su X in queste ore.

Javier lontano per lavoro

La scomparsa e il ritrovamento del padre, ma anche le critiche di chi non comprende il suo comportamento, Helena ha dovuto affrontarle da sola.

In questi giorni, infatti, la modella non è insieme a Javier perché entrambi sono impegnati con il lavoro in diverse città d'Italia; il pallavolista, inoltre, non ha commentato in nessun modo la vicenda che ha coinvolto la famiglia Prestes poche ore fa.