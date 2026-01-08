L'attesa dei fan di Helena Prestes sta per terminare: a breve, infatti, andrà in onda la puntata di Celebrity Chef alla quale la modella ha partecipato insieme a Javier Martinez. La nuova edizione del programma condotto da Alessandro Borghese debutterà su Tv8 il 12 gennaio, quindi tra pochi giorni il pubblico potrà vedere come se la caveranno gli Helevier dietro ai fornelli e soprattutto chi vincerà la sfida.

Attesa per il ritorno di Helena in televisione

Da tempo si sa che Helena e Javier hanno partecipato ad una puntata della nuova edizione di Celebrity Chef: la registrazione della sfida tra gli Helevier è avvenuta diversi mesi fa, ma sarà trasmessa su Tv8 solo nei prossimi giorni.

Di recente, infatti, è trapelata la notizia che il programma condotto da Alessandro Borghese tornerà in onda lunedì 12 gennaio, quindi da quel momento in poi ogni giorno sarà buono per vedere Prestes e Martinez alle prese con preparazioni, cotture e impiattamenti.

Probabilmente la coppia avviserà i fan quando potranno guardarli in televisione, e sarà la prima apparizione dopo tanto tempo trascorso a lavorare su altri progetti.

Il successo delle live su TikTok

Nell'attesa di rivederla in tv, Helena sta intrattenendo i fan con numerose dirette su TikTok: quasi ogni giorno, infatti, la modella trascorre circa un'ora in live e il suo successo social sembra essere inarrestabile.

La notte scorsa, infatti, Prestes si è collegata con i suoi follower senza avvisarli ma, nonostante l'ora, a seguirla erano in più di 3mila.

Consapevole del grande affetto dei suoi supporters, la 35enne ha deciso di aprire un canale YouTube dove a breve inizierà a pubblicare video esclusivi dove racconterà le sue giornate, tra lavoro e vita privata.

L'appuntamento in primavera con The fifty

Dopo la partecipazione al Grande Fratello di più di un anno fa, la carriera di Helena è decollata: la modella non si è fermata un attimo tra pubblicità ed eventi in giro per l'Italia, e anche la televisione ha continuato a puntare su di lei.

Oltre alla sfida con il fidanzato Javier a Celebrity Chef, qualche mese fa Prestes ha registrato un altro programma che i fan potranno vedere solo la prossima primavera.

Da tempo si sa che la 35enne è stata scelta come concorrente della prima edizione di The fifty, un reality di Amazon che consiste in una gara tra 50 personaggi famosi.

Le indiscrezioni che sono trapelate nel corso delle riprese dello scorso autunno, sostenevano che Helena fosse tra i finalisti della trasmissione assieme a Shaila Gatta, ma per scoprire se è andata davvero così si dovrà aspettare la messa in onda delle puntate su Prime Video tra marzo e aprile.