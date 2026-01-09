Sono passati molti mesi dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato, ma Helena Prestes continua ad essere vittima di dispetti e comportamenti scorretti da parte degli haters. Il 9 gennaio, infatti, la modella ha denunciato la sparizione dell'account di un suo brand da Instagram e ha puntato il dito contro quelli che ha definito "gente di reality".

I messaggi di Helena contro gli haters

Nell'ultimo anno Helena ha acquisito sia fan che haters, e la conferma di ciò arriva da quello che è successo al profilo social di un suo brand di abbigliamento.

In queste ore, infatti, la modella ha denunciato la sospensione dell'account che aveva creato per gli abiti fatti all'uncinetto, un progetto che stava portando avanti con fatica e amore da diverso tempo.

"Io non ci posso credere che ancora la gente di reality viene a denunciare il mio account, sono basita. Non so cosa fare, come recuperarlo. Perché l'avete fatto'", ha scritto Prestes su X il 9 gennaio.

Io non ci posso credere che ancora gente di reality viene a denunciare il mio account di uncinetto… sono basita.. so nemmeno cosa fare perché non mi è mai capitato e quindi non so nemmeno come recuperarli e perché motivo l’avete fatto? — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) January 9, 2026

Pochi minuti dopo la 35enne ha pubblicato un altro messaggio per ribadire la sua indignazione per quello che è accaduto a lei e alle tante persone con le quali collabora per questo brand: "La gente non lavora e vuole togliere il lavoro agli altri.

Ma non dovrebbero essere infastiditi da chi ruba o fa cose sbagliate? Io sono una persona perbene che lavora in tutti i modi possibili. Non ho parole".

Il supporto dei fan sui social

Da quando Helena si è lamentata pubblicamente di quello che gli haters avrebbero fatto per far sparire l'account del suo brand, moltissimi fan si sono esposti per difenderla in maniera decisa.

"Il male che state facendo a questa ragazza vi tornerà indietro", "Potete far saltare tutti i profili che volete, ma non le toglierete mai il sorriso", "Si sta oltrepassando il limite", "Lasciatela in pace, non ha fatto del male a nessuno", "Sono un misto tra nervoso e dispiacere", "Dietro a quella pagina c'è tanta altra gente che lavora, dovete fallire", "Avete vite miserabili", "Persone disgustose", "Che schifo", "Questa è malvagità", "Cattiveria inaudita per colpire una persona che non ha fatto nulla di male, follia", "Queste persone non hanno un briciolo di umanità", si legge su X in queste ore.

La nuova casa a Lecco

Prima di scoprire della sospensione dell'account Instagram del suo brand, Helena aveva condiviso una bellissima notizia con i suoi fan: l'acquisto di una casa a Lecco dove dovrebbe andare a vivere con Javier tra qualche mese.

Mattia Fumagalli, ex concorrente del Grande Fratello, sui social ha fatto gli auguri all'amica per quest'importante traguardo che ha raggiunto dopo anni di lavoro e sacrifici.