In questi giorni in rete si è parlato molto di Helena Prestes e dell'unfollow con Javier Martinez che è durato un paio d'ore: gli Helevier hanno smesso di seguirsi su Instagram per poco tempo (potrebbe essersi trattato di un bug dell'applicazione) e gli haters si sono scatenati attaccando entrambi, ma soprattutto la modella. Deianira Marzano si è fatta portavoce del pensiero dei fan della 35enne, tutti convinti del fatto che la si dovrebbe rispettare di più in questo periodo in cui il padre è in ospedale.

Le parole di Deianira a favore di Helena

Il 26 gennaio sui social c'è chi ha parlato di una presunta crisi in corso tra Helena e Javier, e tutto è partito da un unfollow reciproco su Instagram (durato un paio d'ore).

Tra i sostenitori della coppia c'è chi ha interpellato Deianira Marzano quasi immediatamente, e lei non si ha pensato due volte a prendere le parti della modella che da un anno deve fare i conti con gli attacchi degli haters.

"Il padre si è aggravato, vi pare che ha il tempo di stare appresso al segui/non segui su Instagram? Abbiate rispetto e lasciateli in pace, non sta succedendo un bel niente", ha scritto l'esperta di gossip sul suo profilo social.

VI DOVRESTE VERGOGNARE,ANCHE IN QUESTI MOMENTI LA VOSTRA CATTIVERIA NON SI FERMA ! AVETE GODUTO PER UNFOLLOW (non tolto)...NON AVETE CAPITO NULLA DI HELE E JAVI ! #helevier #javi7 #helener pic.twitter.com/kJZAfmZx0C — rita palazzo (@ritapalazzo6) January 27, 2026

Le spiegazioni sull'assenza dai social

Le parole di Deianira sono state confermate da Helena nel suo canale broadcast, dove ha spiegato perché ha condiviso poco della sua giornata.

"Scusate se oggi non sto postando, ma mio padre sta peggio. Ha un problema al polmone del quale mi sono dimenticata il nome, ed è di nuovo intubato. La tensione è più grande. Grazie dei messaggi", ha scritto l'ex concorrente del Grande Fratello il 26 gennaio.

Il fandom fa scudo

Gli attacchi che Helena ha ricevuto il giorno in cui suo padre si è aggravato, hanno fatto infuriare sia Deianira Marzano che i tantissimi sostenitori della modella.

"Vi dovreste vergognare", "Neanche in questi momenti si ferma la vostra cattiveria", "Avete goduto per un unfollow, state messi male", "Non avete capito niente di loro", "La gente non sa rispettare il dolore degli altri", "Sono nauseato da quello che è successo", "Helena dovrebbe dare attenzione solo alle persone perbene che la seguono", si legge su X in queste ore.