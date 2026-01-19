Le critiche degli haters sembrano non scalfire minimamente Helena Prestes che, proprio come il fidanzato Javier Martinez, risponde a tono a chi cerca di metterla in difficoltà con commenti pungenti o cattiverie. Oggi, 19 gennaio, la modella ha deciso di zittire un'utente che l'ha invitata ad allontanarsi dai social se non vuole essere lasciata dal compagno, e lo ha fatto sottolineando che farà sempre tutto quello che le passa per la testa.

La replica pungente di Helena

Non accennano a placarsi gli attacchi degli hater nei confronti di Helena, anzi la situazione sembra essere peggiorata da quando lei è volata a San Paolo senza il fidanzato.

In queste ore la modella si è imbattuta in un commento piuttosto pungente di un'utente che non crede nella storia d'amore con Javier, anzi è convinta che presto finirà a causa dell'eccessiva esposizione che lei ne farebbe sul web.

"Lei è andata in Brasile in vacanza, si mette a seguire gli uomini e non ha più nessuna credibilità. Molla questo telefono, è impossibile stare con una donna così", sono le critiche alle quali Prestes ha deciso di replicare immediatamente.

"Staccarmi dai social o Javier mi lascerà? Io faccio quello che mi fare e continuerò a farlo sempre", ha risposto l'ex concorrente del Grande Fratello tramite il suo account Instagram.

La difesa di Deianira Marzano

Non è la prima volta che Helena risponde a tono a chi mette in dubbio il suo sentimento per Javier, e in molte di queste occasioni Deianira Marzano è intervenuta a favore della modella.

"Questo commento è pieno di cattiveria e zero informazioni. Lei è andata in Brasile perché il padre ha avuto un incidente, fine", ha scritto l'esperta di gossip in una storia che ha pubblicato su Instagram il 19 gennaio.

Il sostegno dei fan

Helena sa difendersi da sola e lo ha dimostrato nell'ultimo anno, ma tutti i giorni i fan si espongono per provare a proteggerla dalle critiche che riceverebbe ingiustamente da parte degli hater.

"I leoni da tastiera dovrebbero appendere la tastiera al chiodo, è arrivato il momento", "Un giorno tutta questa cattiveria gli tornerà indietro", "Sono allibita e sconcertata", "Questa gente ha rotto le scatole", "Iniziate a farvi i fatti vostri, avete stancato", si legge su X in queste ore.
