Le critiche degli haters sembrano non scalfire minimamente Helena Prestes che, proprio come il fidanzato Javier Martinez, risponde a tono a chi cerca di metterla in difficoltà con commenti pungenti o cattiverie. Oggi, 19 gennaio, la modella ha deciso di zittire un'utente che l'ha invitata ad allontanarsi dai social se non vuole essere lasciata dal compagno, e lo ha fatto sottolineando che farà sempre tutto quello che le passa per la testa.

La replica pungente di Helena

Non accennano a placarsi gli attacchi degli hater nei confronti di Helena, anzi la situazione sembra essere peggiorata da quando lei è volata a San Paolo senza il fidanzato.

In queste ore la modella si è imbattuta in un commento piuttosto pungente di un'utente che non crede nella storia d'amore con Javier, anzi è convinta che presto finirà a causa dell'eccessiva esposizione che lei ne farebbe sul web.

"Lei è andata in Brasile in vacanza, si mette a seguire gli uomini e non ha più nessuna credibilità. Molla questo telefono, è impossibile stare con una donna così", sono le critiche alle quali Prestes ha deciso di replicare immediatamente.

"Staccarmi dai social o Javier mi lascerà? Io faccio quello che mi fare e continuerò a farlo sempre", ha risposto l'ex concorrente del Grande Fratello tramite il suo account Instagram.

La difesa di Deianira Marzano

Non è la prima volta che Helena risponde a tono a chi mette in dubbio il suo sentimento per Javier, e in molte di queste occasioni Deianira Marzano è intervenuta a favore della modella.

"Questo commento è pieno di cattiveria e zero informazioni. Lei è andata in Brasile perché il padre ha avuto un incidente, fine", ha scritto l'esperta di gossip in una storia che ha pubblicato su Instagram il 19 gennaio.

Forse è veramente arrivato il momento di appendere la vostra divisa da leoni da tastiera al chiodo.

Ma non vi sentite ridicoli ed essere inutili quando arrivano anche i cosiddetti "gossippari" a dirvi che tipo di persone siete. #helevier #prestinez pic.twitter.com/ZhqvgyFDuq — Francesca (@Nonna_papera_) January 19, 2026

Il sostegno dei fan

Helena sa difendersi da sola e lo ha dimostrato nell'ultimo anno, ma tutti i giorni i fan si espongono per provare a proteggerla dalle critiche che riceverebbe ingiustamente da parte degli hater.

"I leoni da tastiera dovrebbero appendere la tastiera al chiodo, è arrivato il momento", "Un giorno tutta questa cattiveria gli tornerà indietro", "Sono allibita e sconcertata", "Questa gente ha rotto le scatole", "Iniziate a farvi i fatti vostri, avete stancato", si legge su X in queste ore.