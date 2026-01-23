Anche se indirettamente, Helena Prestes sta continuando a rispondere a tono a tutte le persone che continuano a criticarla su tutto quello che fa e che dice. Su Instagram, ad esempio, la modella ha condiviso una riflessione su quanto è importante credere in sé stessi per arrivare a brillare nel lavoro e nella vita privata.

Il messaggio che conquista i fan

Sono passati molti mesi dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato, ma Helena continua ad essere presa di mira dalle critiche e dalle offese di chi non approva le sue scelte private e professionali.

Direttamente dal Brasile, dove si trova per stare accanto al padre che è in ospedale, la modella ha deciso di pubblicare sui social una riflessione che condivide al cento per cento.

"Credete in voi stessi, la propria luce non si conquista spegnendo gli altri. Trovate il vostro posto e splendete sempre", ha scritto Prestes nel suo canale broadcast su Instagram.

In maniera indiretta, dunque, la 35enne ha risposto a tono agli attacchi con i quali gli haters starebbero cercando di metterle i bastoni tra le ruote da quasi un anno.

Le risposte al consiglio di Helena

In questi mesi Helena non si è mai fatta condizionare dai giudizi negativi, anzi è sempre andata avanti per la sua strada difendendo sé stessa e le persone che ama.

"Chi crede in sé stesso brillerà senza dover sminuire gli altri, grande verità", "Ha detto tutto lei, come sempre", "Proprio chi non riesce a brillare cerca di farlo spegnendo gli altri, ha ragione", "Brava", "Frase azzeccatissima", "Applausi per te", "Nulla da aggiungere", "Parole sacrosante", "Lei ha fin troppa pazienza", "Questa donna non è mai banale", "Lei non ha bisogno di nessuno per brillare", si legge su X in queste ore.

Le novità sulla salute del padre

In questi giorni Helena si sta raccontando molto sui social, e qualche ora fa si è lasciata andare ad una profonda riflessione sulle difficoltà che sta affrontando da quando ha saputo dell'incidente del padre.

"Sono giornate difficili. Sono stanca, ma non mollo. Lui non ha nessun altro, quindi devo fare il mio meglio. Mi manca casa, ma devo essere forte e continuare", ha scritto la modella su Instagram.