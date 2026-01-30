Stamattina Helena Prestes ha fatto una diretta su TikTok mentre aspettava di salire sull'aereo che l'avrebbe riportata a casa, a Terni, dopo più di due settimane. La modella non aveva avvisato i fan che avrebbe fatto questa live dall'aeroporto, ma più di 11.000 utenti si sono collegati con lei per intrattenerla e chiacchierare anche dei progetti che ha per il futuro.

Il viaggio di ritorno di Helena

L'altro giorno Javier aveva anticipato che Helena stava tornando a casa, e nelle ultime ore è stata lei stessa a documentare il suo viaggio dal Brasile all'Italia.

Attorno alle ore 10 del mattino del 30 gennaio, inoltre, la modella ha avviato una live su TikTok e per circa mezz'ora ha chiacchierato con i fan.

La diretta di Prestes dall'aeroporto ha riscosso molto successo: nonostante l'orario e il mancato preavviso, a collegarsi con il profilo social dell'ex concorrente del Grande Fratello sono stati più di 11.000 utenti.

In arrivo molti contenuti di coppia

Nel corso della chiacchierata che ha fatto con i fan, Helena ha dato un'anticipazione che ha reso felici le tantissime persone che supportano sia lei che Javier.

"Faremo tanti contenuti insieme, anche perché molte cose succedono in maniera naturale e fanno troppo ridere", ha detto la modella su TikTok.

Oggi, 30 gennaio, gli Helevier si riabbracceranno dopo più di due settimane di lontananza e i loro sostenitori sperano di poter vedere qualcosa di questa attesissima "reunion".

Le settimane in Brasile

Il ritorno di Helena in Italia era molto atteso da Javier e dalle tantissime persone che da settimane erano preoccupate per lei e per le condizioni di salute del padre (vittima di un incidente e attualmente ricoverato in ospedale).

Prestes ha deciso di lasciare il Brasile dopo circa 15 giorni, e questo significa che il papà sta migliorando e lei si è sentita pronta a riprendere la vita che aveva lasciato in sospeso a metà gennaio.

In live, inoltre, la modella ha raccontato che presto sbarcherà su Twitch, un'altra piattaforma dove avrà la possibilità di chiacchierare con i fan che non si perdono nulla di quello che fa da quando ha concluso l'avventura nella casa del Grande Fratello.