Non accenna a placarsi il successo di Helena Prestes: da quando ha concluso la sua avventura al Grande Fratello, la modella non ha mai smesso di lavorare e ultimamente è anche diventata una "star" di TikTok. La notte scorsa, ad esempio, la 35enne ha avviato una live senza avvisare nessuno e, nonostante l'ora (erano passate le 24), più di 3mila fan si sono collegati per chiacchierare con lei.

L'exploit di Helena sui social

Da più di un anno Helena è uno dei personaggi più amati e chiacchierati, e sicuramente la sua esperienza al Grande Fratello (è arrivata seconda nell'edizione 2024/2025) ha contribuito al suo successo.

Da un po' di tempo a questa parte, però, Prestes sta spopolando anche sui social e aumentano di giorno in giorno le persone che la seguono sia su Instagram che su TikTok.

Le live della modella sono attesissime e riescono a radunare migliaia di persone anche a orari insoliti: il 7 gennaio, per esempio, alla diretta che la 35enne ha fatto dopo mezzanotte si sono collegate più di 3mila utenti.

A mezzanotte apre una live e fa 3,2 k , è una Queen ! 😂😂🤣 #helevier pic.twitter.com/XhbM73WeWD — Lady Stone 🦚🦚 (@xxxxxxxxxx9901) January 7, 2026

Di notte, dunque, Helena ha potuto conversare a distanza con chi le vuole bene, ha provato a dare qualche consiglio per vivere meglio e ha spiegato che si trovava a Milano per lavoro, ma prestissimo tornerà a Terni da Javier.

L'entusiasmo degli utenti di X

Quando un fan di Helena ha fatto notare che dopo mezzanotte è riuscita a radunare in live oltre 3mila persona, sono stati in molti ad esporsi per complimentarsi con lei per il successo che sta avendo anche sui social.

"Lei di notte apre una live e fa 3,2 k, è una queen", "Super Helena", "Una vera regina", "Uffa io l'ho persa", "Non ho mai avuto dubbi", "La si ama perché esprime pensieri profondi", "Quando fa le dirette improvvisate con Javier si collegano anche in 7mila", "In tanti ce la siamo persa, altrimenti chissà a che numeri arrivavamo", "Secondo me la guardano anche quelli che non la sopportano per sentire cosa dice", si legge su X in queste ore.

Il ritorno in televisione con Javier

I fan di Helena stanno contando i giorni che mancano alla messa in onda della puntata di Celebrity Chef alla quale ha partecipato la loro beniamina.

La nuova edizione del format condotto da Alessandro Borghese debutterà su Tv8 il 12 gennaio, ma non si sa ancora quando sarà proposto l'appuntamento in cui a sfidarsi dietro ai fornelli saranno gli Helevier.

In primavera, inoltre, l'ex concorrente del Grande Fratello sarà protagonista della prima stagione di The fifty, un nuovo reality che sarà possibile vedere su Prime Video e che vedrà la 35enne in gara con altri 49 personaggi famosi (tra i quali Shaila Gatta, storica rivale televisiva di Helena) per la conquista di un montepremi.