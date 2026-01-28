Non è un periodo semplice quello che sta vivendo Helena Prestes, e la conferma arriva anche da un video che lei ha postato su Instagram il 28 gennaio. La modella ha confidato ai fan di essersi sottoposta ad alcuni test in una clinica e ha scoperto di avere problemi d'ansia. Il consiglio che il fandom ha dato alla 35enne è quello di fermarsi un po', staccare la spina e prendersi cura di sé stessa.

Lo sfogo di Helena sui social

La trasferta in Brasile di Helena si sta rivelando più complicata del previsto: negli ultimi giorni, infatti, la modella ha confidato ai fan che le condizioni di salute di suo padre sarebbero peggiorate e che anche lei starebbe avendo qualche problemino.

In un video che ha postato sui suoi canali social il 28 gennaio, infatti, Prestes ha raccontato: "Sono qua, in una clinica. Ho dovuto fare dei test e altre cose, e abbiamo scoperto che ho un problema di ansia molto grave. Il cortisolo è altissimo e credo si vede anche dalla mia faccia. Dovrò lavorare, ma questo qui è il cervello".

Le raccomandazioni del fandom

Le parole di Helena hanno colpito e allo stesso tempo allarmato i suoi fan, gli stessi che si sono esposti immediatamente per consigliarle un po' di riposo.

"Rallenta, ne hai bisogno", "Forza", "Passerà questo brutto periodo", "Siamo tutti con te", "Devi fermarti, ma sul serio", "Questa ragazza non ha pace", "Povera, ci mancava solo questo", si legge su X in queste ore.

La chiacchierata con Javier in diretta

L'altra sera ci ha pensato Javier a strappare qualche sorriso a Helena nel corso di una diretta di coppia che hanno fatto su TikTok.

Martinez ha spiegato che non ha potuto seguire la compagna in Brasile perché è impegnato con sua squadra di pallavolo a Terni, ma ha aggiunto che si scrivono mille volte al giorno e che la mancanza che sentono l'uno dell'altra è molto forte.

La modella ha provato a mostrarsi serena nonostante il periodo complicato che sta vivendo, ma chi la segue da tempo ha notato che non è la stessa di sempre.

Prestes non sa ancora quando rientrerà in Italia, ma ha già detto che non vede l'ora di tornare nella casa dove convive con l'uomo del quale si è innamorata più di un anno fa davanti alle telecamere del Grande Fratello.