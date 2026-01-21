I fan di Helena Prestes hanno una memoria di ferro, infatti non si lasciano sfuggire nessuna data importante nel percorso professionale e privato della modella. Oggi, 21 gennaio, sui social c'è chi sta festeggiando l'anniversario di un qualcosa che ha cambiato la storia del Grande Fratello: il ripescaggio di concorrenti eliminati, tra cui l'amatissima 35enne di origini brasiliane.

Il ricordo della gioia per il ritorno di Helena nella casa

Il 21 gennaio ricorre un anniversario importante per gli appassionati del Grande Fratello: esattamente dodici mesi fa, infatti, avveniva il ripescaggio che ha cambiato la storia del reality di Canale 5.

Per la prima volta da quando il format è in onda, all'inizio del 2025 gli autori hanno deciso di dare una seconda possibilità sia ai concorrenti che erano stati eliminati che a quelli che si erano ritirati fino a quel momento.

Questa mossa è stata pensata per provare ad arginare la protesta che impazzava sui social dopo l'uscita di Helena dalla casa: i numerosi fandom della modella (Heleners, Helevier e Zelena), infatti, non accettavano la sua eliminazione e per questo hanno chiesto ed ottenuto che le venisse data un'altra chance.

L'affetto e l'emozione dei fan

Oggi, 21 gennaio, sui social c'è chi si è ricordato che esattamente un anno fa Helena è stata ripescata e ha potuto riprendere la sua avventura al Grande Fratello.

"Auguri a chi festeggia", "Helena tu hai fatto la storia", "Che cosa ha scatenato questa donna", "Incredibile quello che è successo l'anno scorso", "Che emozione rivedere tutto questo", "Non ho mai esultato tanto come quella sera", si legge su X in questa giornata così importante per il fandom di Prestes.

La seconda chance e la storia d'amore con Javier

Se i fan non avessero protestato per la sua eliminazione, Helena non sarebbe mai rientrata nella casa del Grande Fratello e probabilmente oggi la sua vita sarebbe diversa.

Dopo il ripescaggio, infatti, il percorso di Prestes nel reality ha subito un importante scossone: accantonata l'amicizia speciale con Zeudi, la modella si è dichiarata a Javier e con lui ha dato via ad una storia d'amore che appassiona tantissime persone tutt'ora.