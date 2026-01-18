Da giorni sul web si sta parlando della scelta di Javier Martinez di non esporsi pubblicamente sulla vicenda che ha coinvolto Helena Prestes e tutta la sua famiglia: la scomparsa e poi il ritrovamento in ospedale del padre. Mentre era in diretta con un'amica su TikTok, però, la modella ha chiarito che il fidanzato non l'ha accompagnata in Brasile esclusivamente perché è impegnato con la pallavolo in Italia.

La replica di Helena alle frecciatine degli scettici

Nell'ultima settimana Helena si è esposta più volte per difendere Javier dalle critiche di chi non ha approvato la sua decisione di non supportarla pubblicamente negli appelli che ha fatto quando non sapeva dove fosse suo padre.

Una volta arrivata a San Paolo, l'ex concorrente del Grande Fratello ha scoperto che gli hater hanno attaccato Martinez anche perché non l'ha accompagnata in questo viaggio così difficile e importante per lei.

"Javi non è qui in Brasile solo perché gioca a pallavolo", ha risposto Prestes non appena ha letto un commento in live contro il suo fidanzato.

"Non è qui per lo stesso motivo per cui non può fare sport estremi, perché gioca a pallavolo. Lui non è libero. Se smetterà di giocare, potrà viaggiare ed essere più libero", ha aggiunto la modella visibilmente infastidita.

Come sempre vi ha messo a tacere 😇🤭#helevier pic.twitter.com/gxrnBcisfM — 🌺 𝓜𝓸𝓻𝓮𝓷𝓪 🌺 (@mcaroli75) January 17, 2026

L'amore dei fan per gli Helevier

Le poche parole con le quali Helena ha zittito gli hater, hanno fatto esultare le tantissime persone che sostengono sia lei che il compagno Javier da quando convivevano nella casa del Grande Fratello.

"Come sempre vi ha messo a tacere", "Tutte le decisioni le prendono insieme, lasciateli stare", "L'amore vince sempre", "Musica per le mie orecchie", "L'ha dovuto spiegare come farebbe un'insegnante in cosa consiste la vita di uno sportivo, assurdo", "Stavolta avranno capito?", "Ha dovuto fare un disegnino, invece è così chiaro come vive uno sportivo professionista", "La gente è cattiva e basta", si legge su X in queste ore.

La frecciatina di Javier a chi lo critica

Negli ultimi giorni anche Javier ha parlato degli hater che da circa un anno criticano sia lui che Helena per qualsiasi cosa.

"Ho capito che sono persone che vivono di invidia, quindi non me la sento di infierire su di loro", ha dichiarato il giocatore di pallavolo in una recente intervista.