Non si placano gli attacchi degli haters nei confronti di Helena Prestes, costantemente presa di mira per quello che pubblica sui social. Al termine di una diretta su TikTok molto divertente e caotica, la modella si è imbattuta nel commento di un utente che l'ha definita "pagliaccia" e non è riuscita a trattenersi dal rispondere a tono.

Il botta e risposta sul web

Non passa giorno che Helena non si trova costretta a rispondere ai suoi haters, e nella maggior parte dei casi lo fa per difendere le persone che ama e che vengono attaccate sono perché sono al suo fianco.

Il 23 gennaio, ad esempio, Prestes ha deciso di replicare in modo deciso ad un utente che non ha gradito i sorrisi che ha sfoggiato in diretta su TikTok poco prima.

"Smettila di fare la pagliaccia in live, fai brutta figura con tuo padre che è ricoverato", sono le parole che non sono piaciute affatto alla modella brasiliana.

"Io pagliaccia? Lui è contento se in famiglia c'è allegria. Se tu preferisci la negatività e la disgrazia, vai da un'altra parte. Sei una persona infelice", ha ribattuto la 35enne sul suo profilo Instagram.

La classe sempre e comunque pure nel modo di zittire queste disagiate

👏🏻👏🏻👏🏻#heleners pic.twitter.com/xRl66Fv4Mr — Alina 06 Chelaru (@AlinaChelaru06) January 24, 2026

Il supporto da parte del fandom

L'ennesima risposta al veleno di Helena agli haters ha fatto esultare le tantissime persone che ogni giorno si espongono sui social per difenderla.

"Ha classe pure quando zittisce questi disagiati", "Una grande", "La numero uno", "Persone infelici e senza una vita", "La gente ha una cattiveria allucinante", "Il disagio dilaga, ma lei sa come spegnere tutti con due parole", "Offendono ma non ci mettono la faccia, codardi", "Questa gente fa paura", "Invidiosi", "Ma chi siete per sindacare come si deve comportare?", "Io mi vergognerei al posto loro", "Hanno stufato", si legge su X in queste.

Presto la reunion tra Helena e Javier

Nel corso della tanto discussa diretta che ha fatto su TikTok l'altra sera, Helena ha svelato che presto si ricongiungerà con Javier.

La modella non sa ancora il giorno preciso in cui prenderà l'aereo che la riporterà in Italia, ma non vede l'ora di riabbracciare il compagno e la loro cagnolina Amy.

"Lo sento sempre, gli scrivo ogni minuto", ha raccontato Prestes ai fan che erano collegati con lei in live.