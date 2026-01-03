Dopo Javier Martinez, anche Helena Prestes ha deciso di rispondere ad un hater che ha provato a mettere in discussione la sua storia d'amore. L'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha replicato in modo piccato ed ironico al messaggio di un'utente che insinuava che costringerebbe il fidanzato a farle dichiarazioni pubbliche pur di far apparire il loro rapporto perfetto. I fan hanno esultato perché la risposta della modella ha spinto la persona che l'ha offesa a cancellare quello che aveva scritto contro di lei.

Il botta e risposta sul web

In questi giorni Javier non è stato l'unico a rispondere a tono a chi continua a criticarlo sui social: il 2 gennaio, infatti, Helena ha scelto di replicare in maniera pungente ma ironica alle offese che un hater le aveva scritto poco prima su X.

"In diretta ha fatto una brutta figura, tant'è che ha dovuto costringere Javier a fare una dichiarazione romantica per convincere tutti che non è cattiva. Che schifo di donna", recitava il messaggio al quale Prestes ha deciso di ribattere poche ore fa.

"Costringere, ahahah. Pazzesca. Tesoro, l'invidia è una brutta bestia", ha scritto l'ex concorrente del Grande Fratello sul suo account social.

Con due frasi, dunque, la 35enne è riuscita sia a zittire chi l'ha insultata che a spingerla a cancellare le offese che le aveva rivolto sul web precedentemente.

Il sostegno dei fan nei confronti di Helena

L'atteggiamento che ha assunto Helena nei confronti di uno dei suoi tanti haters, ha conquistato chi la segue sui social da quando ha debuttato al Grande Fratello, quindi circa un anno e mezzo fa.

"Grande, hai asfaltato questa disagiata", "Brava, l'hai fatta scappare", "Ti invidiano da morire, e tu continua a farle rosicare", "Come ha detto Javier, certa gente ha problemi veramente gravi", "Così impara a fare la fenomena", "L'ha fatta sparire, era ora", "Finalmente le hai risposto, scrive cose bruttissime su di te", "Invidia e ignoranza vanno a braccetto", "Questa è ossessionata da te", "Come asfalti tu, nessuno", si legge su X in queste ore.

Il Capodanno romantico degli Helevier

Helena e Javier sono rientrati da poco da alcuni giorni di relax in una location da sogno.

Come hanno documentato sui social, a Capodanno gli Helevier hanno soggiornato in un agriturismo umbro e hanno scelto di aspettare l'arrivo dell'anno nuovo da soli.

A fare compagnia alla coppia, infatti, c'era solamente la cagnolina Amy, che da quasi un anno vive con Prestes e Martinez.

Ora gli ex concorrenti del Grande Fratello sono tornati a Terni e il 30enne ha già ricominciato gli allenamenti con la squadra di pallavolo per la quale gioca dallo scorso autunno.