Nei giorni scorsi Helena Prestes ha raccontato ai fan che le condizioni di salute di suo padre sarebbero peggiorate, e questo ha aumentato la sua ansia. Per provare a strappare un sorriso alla fidanzata in un periodo così delicato, Javier Martinez ha organizzato una diretta di coppia su TikTok e poi le ha anticipato che al suo rientro in Italia troverà una bella sorpresa ad aspettarla.

Il dolce messaggio di Javier

Da quasi due settimane Helena è in Brasile per stare accanto al papà, vittima di un incidente e attualmente ricoverato in ospedale.

L'altra sera la modella ha fatto una lunga diretta su TikTok con Javier e ha provato a distrarsi dai pensieri che la stanno preoccupando molto in questo periodo.

Al termine della live con la fidanzata, il pallavolista si è lasciato andare a dolcissime parole nei suoi confronti e lo ha fatto rivolgendosi direttamente alle tante persone che li supportano da più di un anno.

"Grazie per la compagnia, la cosa più importante era strapparle un sorriso. Non siete solo fan, ma amici", ha detto Martina sui social.

Incerta la data del ritorno a casa di Helena

In live Helena ha detto che non vede l'ora di tornare a casa, e Javier le ha risposto che è pronto ad accoglierla a braccia aperte.

"Ti anticipo che al tuo rientro troverai una sorpresa", ha aggiunto l'ex concorrente del Grande Fratello senza svelare ulteriori dettagli di quello che ha organizzato per quando la fidanzata tornerà a Terni.

I complimenti del fandom

Chi supporta Helena non può non apprezzare quello che sta facendo Javier in un periodo così difficile per lei e per tutta la sua famiglia.

"Più uomini così", "Se tutti fossero come lui, il mondo sarebbe un posto migliore", "Per lui conta solo vederla felice", "Chi lo critica è folle", "Lui la fa sentire amata e protetta", "Gli haters non capiscono quanto Javier è importante per Helena, soprattutto in un momento così", si legge su X in queste ore.

Gli Helevier dovrebbero ricongiungersi a breve, probabilmente poco prima del loro anniversario: il 7 febbraio ricorrerà un anno esatto da quando Prestes e Martinez hanno deciso di trasformare la loro amicizia in una bella e solida storia d'amore.