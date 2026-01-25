Matteo riceverà l'incarico di delegato di produzione nelle puntate de Il Paradiso delle signore 10 dal 2 al 6 febbraio e lui e Odile ne saranno entusiasti.

Le anticipazioni rivelano che Umberto darà fiducia a Portelli e questo desterà la gelosia di Ettore. Nel frattempo, Marcello e Rosa tenteranno un chiarimento, ma la loro storia resterà sospesa.

Agata e Mimmo più uniti che mai al Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 per la settimana dal 2 al 6 febbraio raccontano che Agata si troverà a fare i conti con la proposta di lavoro a Firenze.

Il timore di doversi separare da Mimmo la porterà a valutare seriamente una rinuncia. L'uomo, però, comprenderà il sacrificio che Agata sarebbe pronta a compiere per lui e deciderà di non ostacolare i suoi sogni. Al contrario, Mimmo la incoraggerà ad accettare l’offerta, promettendole di starle accanto. I due inizieranno a pianificare un sopralluogo a Firenze, mentre Concetta interverrà per garantire che Ciro non resti solo in caffetteria durante la loro assenza. Nel frattempo, Umberto dovrà affrontare una fase complessa della produzione cinematografica e sceglierà di affidarsi a Matteo, avanzandogli una proposta professionale molto allettante. Matteo accetterà il ruolo di delegato di produzione, suscitando l’entusiasmo di Odile.

Ettore vivrà la notizia con crescente gelosia, aggravata dalla decisione del regista del musicarello di utilizzare la Galleria del Paradiso come set. L'uomo temerà che la GMM finisca in secondo piano. Nel frattempo, Fulvio verrà incaricato di sostituire temporaneamente Matteo e ritroverà fiducia e motivazione nel lavoro.

I dubbi di Enrico sulle scelte lavorative

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 10 dal 2 al 6 febbraio, Enrico sarà sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta assumendo la gestione dell’eredità Moretti. Tuttavia, una visita inattesa di Di Meo riporterà alla luce vecchie tensioni. Enrico deciderà così di indagare più a fondo sulle responsabilità di Di Meo in relazione a una grave complicazione sopraggiunta dopo un intervento chirurgico.

Nel frattempo, Rosa e Marcello tenteranno nuovamente di chiarirsi, ma le incomprensioni continueranno a pesare sul loro rapporto. Marcello noterà una forte sintonia professionale tra Rosa e Tancredi e inizierà a temere che Sant’Erasmo possa avvicinarsi a lei con secondi fini. Quando Tancredi confesserà apertamente i suoi sentimenti a Rosa, la giovane resterà profondamente scossa e sentirà il bisogno di raccontare tutto a Marcello. Quest’ultimo deciderà di affrontare direttamente Tancredi e dopo il confronto Rosa e Marcello sceglieranno di lasciare in sospeso la loro relazione. Ci sarà spazio anche per Irene che si preparerà a fare un passo importante nella sua relazione con Cesare e lo inviterà a cena con l’intenzione di creare un momento speciale. Tuttavia, l’arrivo inatteso di Johnny finirà per rovinare l’atmosfera intima che si sarà creata tra i due, facendo emergere nuove incertezze.