Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 dal 12 al 16 gennaio 2026 rivelano che la contessa Adelaide, dopo essere stata smascherata per il suo piano crudele ai danni di Marcello, deciderà do allontanarsi da tutto e tutti per rinchiudersi all'interno di un convento.

Una scelta che metterà in agitazione Odile, la quale si mostrerà scossa e preoccupata per il futuro della sua mamma mentre Roberto Landi confesserà la verità sul suo legame affettivo con Mario.

Adelaide si rinchiude in convento: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12-16 gennaio

La contessa, dopo essere stata incastrata e smascherata da Marcello per le sue bugie, si ritroverà costretta a dover prendersi le sue responsabilità.

Marcello, infatti, svelerà a Umberto di aver scoperto tutta la verità sul piano diabolico che la donna aveva messo in piedi alle sue spalle e non avrà intenzione di fargliela passare liscia.

Nel frattempo, però, per cercare di ritrovare se stessa deciderà di allontanarsi da tutto e tutti: da qui la decisione di rinchiudersi per un po' all'interno di un convento.

Una scelta sofferta ma dovuta da parte di Adelaide che, in questo modo, spererà anche di alleviare la furia del suo ex Marcello.

Odile scossa per la mamma, Roberto confessa la verità

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 12 al 16 gennaio, inoltre, rivelano che per Odile non sarà facile accettare la decisione di sua mamma.

La ragazza si mostrerà scossa e fortemente preoccupata per il futuro della contessa dopo che ha scelto di rinchiudersi in un convento: la ragazza potrà contare sul pieno supporto da parte di Matteo Portelli che, in questo momento difficile della sua vita, si rivelerà prezioso.

Intanto Roberto Landi si ritroverà a dover affrontare la verità legata al suo trascorso con Mario: l'uomo confesserà a Fulvio che in passato ha avuto una relazione d'amore clandestina con il barista attualmente fidanzato con sua figlia Caterina, lasciandolo senza parole e profondamente amareggiato.

La Rai deve decidere sul futuro della soap Il Paradiso delle signore in daytime

In attesa di vedere in onda questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 in prima visione assoluta, nelle prossime settimane si deciderà anche il futuro della soap opera di Rai 1.

I vertici della tv di Stato assieme alla casa di produzione della soap dovranno decidere se confermare gli episodi dell'undicesima stagione della serie nella prossima stagione televisiva 2026/2027. Tutto dipenderà anche dagli ascolti che questa seconda parte della stagione otterrà nel corso delle prossime settimane di programmazione nel daytime della rete ammiraglia.