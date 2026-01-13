Nella puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda mercoledì 14 gennaio alle 16:10 su Rai 1 emergerà una verità sconvolgente. Le anticipazioni rivelano che Fulvio affronterà Roberto, scoprendo finalmente la sua storia d’amore passata con Mario. Nel frattempo, Matteo avrà un ruolo decisivo nel convincere Odile a tornare a gareggiare nella sfida contro Gianlorenzo Botteri. Intanto, Barbara parteciperà a un battesimo presentandosi in coppia con Johnny, dando vita a una situazione che potrebbe riservare più di una sorpresa.

Fulvio scopre i trascorsi di Mario e Roberto

Fulvio farà ritorno dal suo breve viaggio a Roma. Il magazziniere de Il Paradiso delle signore si è recato nella capitale per ottenere spiegazioni da Mario, che ha abbandonato sua figlia senza alcun motivo apparente dopo averle perfino chiesto la mano. Mentre Caterina è rimasta a casa a struggersi, convinta di avere qualche colpa pur non avendone alcuna, Fulvio ha affrontato l’ormai ex genero pretendendo la verità. Una volta rientrato al lavoro, però, l’uomo si troverà davanti a una rivelazione ancora più sconvolgente: Roberto Landi, il suo datore di lavoro, è l’ex fidanzato di Mario Oradei. Pertanto, Fulvio scoprirà così, all’improvviso, che sia l’ex compagno di sua figlia sia il direttore del negozio sono omosessuali.

La sua reazione sarà tutt’altro che pacata: si infurierà e userà toni molto duri. Tuttavia, secondo le anticipazioni delle puntate successive, il magazziniere finirà per rendersi conto dell’eccesso e chiederà scusa a Roberto per le parole e i modi sgradevoli usati.

Odile incontra Matteo

Nel frattempo, Odile e Matteo si incontreranno e saranno proprio le parole del ragioniere de Il Paradiso delle signore a farle cambiare idea. La giovane, infatti, deciderà di rimettersi in gioco accettando la sfida della Galleria Milano Moda contro Gianlorenzo Botteri per la realizzazione dei costumi del musicarello di Marina Valli. Enrico, invece, farà la conoscenza di Piero Moretti, un medico che potrebbe offrirgli una nuova opportunità professionale.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Barbara, che si sentirà a disagio all’idea di presentarsi da sola a un battesimo, soprattutto sapendo che tutte le sue ex colleghe saranno accompagnate dai rispettivi compagni. Per aiutarla a superare l’impasse, Johnny si offrirà di accompagnarla alla cerimonia, evitando così che la giovane Venere si senta fuori posto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario è stato importunato

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore, andati in onda su Rai 1, Mario è stato aggredito verbalmente per ben due volte da un uomo. In seguito si è scoperto che quell’uomo era il fratello di un ragazzo con cui Mario aveva avuto una breve relazione. Convinto che Oradei si fosse approfittato di suo fratello, l’aggressore non ha voluto capire che, in realtà, il rapporto tra i due era stato del tutto consenziente. In entrambe le occasioni, Roberto è intervenuto per soccorrere il suo ex fidanzato.