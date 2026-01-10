Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore che vanno dal 19 al 23 gennaio, alcuni dei protagonisti vivranno delle situazioni particolari. Johnny confida che il bacio con Barbara era pianificato, mentre Mimmo ritrova la sua pace interiore dopo essersi riappacificato col genitore.

Mimmo ritrova serenità

Mimmo dopo aver ritrovato la serenità col genitore riprende il viaggio dalla regione meridionale con spirito rinnovato. La pace ritrovata con il padre gli dona una sensazione di equilibrio interiore. Contestualmente, Irene si trova a riflettere su un senso di disagio crescente riguardo alla relazione tra Johnny e Barbara, anche se fatica a confessarlo apertamente.

Marina, desiderosa di immergersi appieno nel ruolo di venditrice, si rivolge a Landi per ottenere supporto e assistenza, mentre Odile si schiera compatta al fianco di Matteo, affrontando insieme un ostacolo che potrebbe compromettere la produzione cinematografica. Fulvio, dopo aver discusso con Roberto, si scusa per il comportamento passato, ma rimane deciso a lasciare la dimora. Per alleviare le preoccupazioni di Caterina, gli racconta un’altra bugia legata a Mario, sperando di alleviare le sue ansie.

Marcello riceve una proposta d'impiego

Per interpretare con coerenza il personaggio, Marina si veste con l’uniforme ufficiale delle Veneri e si dedica a servire clienti con entusiasmo. Johnny confida a Irene che il bacio con Barbara, che lei aveva visto qualche giorno prima, non era spontaneo, ma una scena pianificata.

Enrico continua il suo lavoro con lo studio del dottor Moretti, scoprendo aspetti molto stimolanti di questa nuova esperienza professionale, mentre Marcello riceve un’offerta di impiego inattesa che potrebbe cambiare il suo cammino futuro. Fulvio, invece, si confida con Concetta, condividendo il senso di colpa per aver mentito a Caterina, ignaro però delle intenzioni della donna di organizzare una fuga clandestina.

Irene e le vacanze natalizie con Cesare

L’idea di promozione di Marcello prende forma grazie alla presenza di Marina al Paradiso, che ispira un’idea creativa per l’azienda con cui collabora. Il ritorno improvviso di zia Sandra a Milano rivela che Irene ha trascorso le festività natalizie con Cesare, e la zia desidera approfondire la conoscenza di quest’ultimo.

Ettore informa Umberto delle difficoltà legate al musical e gli chiede di finanziare il progetto per sostenere Odile, che lavora con passione al film. Fulvio, intanto, si ferma mentre Caterina sta per partire verso Roma, ma un malore improvviso lo costringe a cambiare idea. La donna decide di rinunciare al viaggio e di lasciare Mario, concentrandosi prima sulla salute del padre. Questa scelta spinge Fulvio a rivalutare il suo rapporto con la professione e a considerare l’ipotesi di un addio definitivo.

Marina conferma il suo talento

Johnny, ascoltando casualmente una conversazione tra Delia e Irene, rimane sbalordito e profondamente turbato. Nel frattempo, zia Sandra approfondisce la conoscenza di Cesare e scopre un aspetto molto personale del carattere della nipote, che la sorprende.

Marina si conferma come una figura di talento, trasformando temporaneamente il Paradiso in un vero e proprio set cinematografico. Seguendo i consigli di Caterina, Mimmo prepara un dolce speciale che conquista i clienti della Caffetteria, ottenendo anche un riconoscimento scritto che ne esalta le capacità culinarie. Infine, Umberto decide di salvare il progetto musicale e rivela a Odile che l’idea di sostenerlo è nata proprio grazie a Ettore.

Fulvio vuole rimanere nel locale

Fulvio comunica a Roberto la sua intenzione di rimanere nel locale, deciso a mantenere il suo ruolo. Marcello, invece, decide di tornare a lavorare nel grande magazzino, riprendendo le proprie radici. Enrico si confronta con un’offerta dell’università, ma desidera riflettere attentamente prima di prendere una decisione definitiva.

Nel frattempo, Agata viene ammessa a un corso di restauro, mentre in Caffetteria si brinda al successo di Mimmo, celebrato anche da un articolo che mette in evidenza le sue qualità. Zia Sandra scopre che Johnny vive con Irene e si preoccupa per il suo rapporto con Cesare, mettendo in guardia la nipote. Rosa, infine, si collega da New York, mentre Ettore dimostra il suo affetto nei confronti di Odile con un gesto che nasconde un significato più profondo, ignaro delle trame dei fratelli Marchesi.

