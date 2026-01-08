Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 19 al 23 gennaio su Rai 1 rivelano che Marcello Barbieri si ritroverà a fare i conti con una proposta di lavoro che si rivelerà del tutto inaspettata per lui.
Intanto Fulvio Rinaldi, dopo aver appreso che sua figlia Caterina intende lasciare Milano al più presto per trasferirsi a Roma, si ritroverà a fare i conti con un malore improvviso che desterà grande preoccupazione tra i suoi cari.
Marcello riceve una proposta di lavoro: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19-23 gennaio
Marcello, ancora scosso dalla scelta di Rosa di lasciare Milano per un po' di tempo per trasferirsi in America, si ritroverà a fare i conti con una proposta di lavoro del tutto inaspettata che lo lascerà senza parole e lo porterà a rimettere in discussione la sua sfera professionale, dopo le ultime scelte fatte in seguito alla rottura definitiva con la contessa Adelaide.
Marina, invece, per prepararsi al meglio al ruolo di commessa nel nuovo film che la attende, deciderà di indossare la divisa di venere del Paradiso delle signore per un po' di giorni, servendo le clienti del negozio, così da entrare al meglio nel ruolo che la attende.
Enrico, invece, porterà avanti la sua collaborazione con lo studio del dottor Moretti, mostrandosi ben lieto dell'incarico che ha ricevuto.
Fulvio colto da malore nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore
Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 19 al 23 gennaio su Rai 1, inoltre, rivelano che Fulvio si ritroverà a dover decidere sul suo futuro professionale e, pur essendosi chiarito con Roberto Landi, annuncerà di essere intenzionato a lasciare il grande magazzino milanese.
Intanto anche Caterina, dopo la fine della storia con Mario, prenderà in considerazione l'idea di lasciare Milano per trasferirsi a Roma, organizzando però una fuga segreta.
Fulvio scoprirà le intenzioni della figlia e non la prenderà bene, al punto che si ritroverà a fare i conti con un malore improvviso che desterà grande preoccupazione.
Caterina si mostrerà agitata per le condizioni di salute di suo padre, al punto da decidere di rinunciare alla sua partenza per stargli vicino.
Iniziano a crescere gli ascolti della soap opera pomeridiana di Rai 1 dopo la sosta
In attesa di questi nuovi episodi di metà gennaio, la soap opera sta tornando a crescere negli ascolti dopo i dati allarmanti delle prime due puntate trasmesse dopo la pausa natalizia.
Il Paradiso delle signore è tornato a superare la soglia di 1,6 milioni di spettatori nella fascia del primo pomeriggio, arrivando a toccare il 18% di share con punte del 19% durante la messa in onda nella fascia oraria che va dalle 16:15 alle 17.