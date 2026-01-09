Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 19 al 23 gennaio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che per Marcello Barbieri arriverà il momento di dare una svolta significativa alla sua vita dopo un ultimo periodo decisamente complicato e difficile.

Per lui arriverà una nuova importante proposta lavorativa, dato che gli chiederanno di tornare a far parte dello staff del grande magazzino milanese.

Intanto sorgeranno dei problemi legati alla realizzazione del musicarello che vede anche la firma di Odile: Umberto, per salvare sua figlia, deciderà di intervenire in prima persona.

Marcello Barbieri volta pagina: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19-23 gennaio

Marcello si ritroverà a fare i conti con una serie di novità legate alla sua vita sentimentale, dopo che Rosa deciderà di lasciare Milano per un po' di tempo e trasferirsi in America.

Intanto Barbieri si ritroverà a fare i conti con una nuova proposta di lavoro che lo lascerà del tutto spiazzato, dato che arriverà dal team del grande magazzino milanese.

Marcello deciderà di riflettere bene ma, alla fine, tornerà al suo grande amore: Il Paradiso delle signore, pronto ad accoglierlo nuovamente dal punto di vista professionale dopo che aveva dato le dimissioni.

Umberto Guarnieri salva sua figlia Odile

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 19 al 23 gennaio, inoltre, rivelano che la realizzazione del nuovo musicarello che vede anche la firma di Odile, rischierà di saltare per motivi economici.

Odile si mostrerà particolarmente scoraggiata da questa situazione che rischia di mandare all'aria tutto il lavoro svolto nel corso dell'ultimo periodo.

Ettore, quindi, deciderà di intervenire per mettere al corrente Umberto di questa inaspettata situazione e lo convincerà a finanziare il progetto.

Umberto accetterà la proposta per salvare il lavoro di sua figlia Odile, ignaro del fatto che Ettore sta tramando alle sue spalle e dietro a quelle della stessa ragazza, portando avanti il suo astuto piano diabolico assieme alla sorella, con l'intento di indebolire sempre più Guarnieri e la sua famiglia.

La passione per la musica di Odile e Matteo

Negli episodi precedenti della soap opera di Rai 1, Odile aveva riscoperto la sua grande passione per la musica anche grazie all'amicizia con Matteo Portelli.

I due avevano iniziato a comporre dei brani che gli hanno permesso di ottenere il successo popolare: tra questi figura anche quello cantato dal piccolo Michelino allo Zecchino d'Oro, vincitore del primo premio messo in palio dalla competizione canora per più piccoli.