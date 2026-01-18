Enrico scoprirà che Barbara era iscritta alla facoltà di Medicina nella puntata de Il Paradiso delle signore 10 di martedì 27 gennaio: l'uomo non sarà indifferente a questo particolare.

Le anticipazioni rivelano che Ciro e Mimmo faticheranno ad accontentare tutti i clienti che riempiranno il loro bar e si renderanno conto di dover migliorare nel servizio. Nel frattempo, Marcello verrà a sapere che Rosa è a Milano e non lo ha salutato.

Ciro e Mimmo in difficoltà al Caffè de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 raccontano che Odile manterrà un atteggiamento cauto e riflessivo di fronte alla richiesta di Ettore di rendere ufficiale il loro fidanzamento.

Pur senza chiudersi del tutto, preferirà non affrettare i tempi e valutare con attenzione i propri sentimenti e le possibili conseguenze di una scelta così importante. Greta, al contrario, continuerà a spronare suo fratello affinché acceleri le tempistiche. Ricordiamo che Ettore e sua sorella hanno uno scopo ben preciso: indagare sul passato di Guarnieri che potrebbe essere legato alla loro famiglia. Nel frattempo, al Gran Caffè Amato tutti i tavoli risulteranno occupati, segno di un interesse sempre più vivo da parte della clientela. Tuttavia il servizio si rivelerà troppo lento, creando malumori e mettendo in difficoltà Ciro e Mimmo. I due cercheranno di gestire la situazione come meglio potranno, ma dovranno fare i conti con l’impazienza dei clienti e con la necessità di migliorare l’organizzazione del lavoro.

Una grande occasione per il sogno di Agata

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di martedì 27 gennaio, Enrico scoprirà un dettaglio inatteso del passato di Barbara: verrà a sapere che era iscritta alla facoltà di Medicina. Nelle scorse puntate è emerso che Venere del grande magazzino coltivava il sogno di diventare medico e sta lavorando perché non ha potuto realizzarlo. La famiglia della ragazza, infatti, non ha i mezzi per sostenere il suo percorso universitario. Nel frattempo Agata riceverà un invito importante dalla scuola di restauro che la convocherà per un colloquio. Infine Marcello verrà a sapere che Rosa è rientrata da New York il giorno precedente senza salutarlo e la notizia lo colpirà profondamente, lasciandolo amareggiato. Entrambi si chiederanno se riusciranno mai a superare la crisi che li ha allontanati.