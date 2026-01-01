Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la furia di una protagonista contro sua nipote. Nell’episodio che andrà in onda lunedì 5 gennaio alle 16:10 su Rai 1, sarà Adelaide a perdere la calma con Marta dopo averla sorpresa a frugare nella sua camera da letto in cerca delle medicine. La contessa non esiterà a essere dura con la figlia di Umberto, arrivando persino a paragonarla al padre, che in passato aveva già compiuto un’intrusione simile nella sua stanza.

Adelaide sorprende Marta nella sua camera da letto

Marta incontrerà Marcello a Il Paradiso delle signore e sarà proprio Barbieri ad avvertirla delle condizioni psicologiche della contessa.

La giovane Guarnieri ascolterà lo sfogo dell’ex compagno di sua zia, che temerà per la sua incolumità, avendo paura che possa nuovamente tentare un gesto estremo. Marcello esorterà quindi la nipote di Adelaide a vegliare su di lei, pregandola di starle accanto. Le anticipazioni indicano che Marta prenderà alla lettera l’appello di Marcello, arrivando a frugare nella camera da letto della zia in cerca dei medicinali con cui potrebbe pensare di farsi del male. È bene ricordare, però, che il gesto estremo della contessa era solo un piano ben architettato per mettere in scena una farsa e far sentire in colpa Marcello. Intanto, nella puntata del 5 gennaio, Marta non riuscirà a lasciare indisturbata la stanza della zia, perché verrà scoperta proprio da Adelaide.

Adelaide si infuria con Marta

Adelaide arriverà infatti nella sua camera da letto e troverà Marta intenta a frugare tra le sue cose. La contessa andrà su tutte le furie e si scaglierà contro la nipote, urlandole: "Ti sei messa a rovistare tra le mie cose? Anche tu come tuo padre?". Intanto, non se la passerà bene Irene: rientrerà dopo qualche giorno trascorso a Gstaad con Cesare e arriverà a Il Paradiso delle signore in stampelle, poiché si è rotta una gamba in montagna. Delia e Caterina resteranno basite nel vedere la capocommessa in quelle condizioni, claudicante e ingessata. Caterina, inoltre, vivrà un nuovo avvicinamento con Mario, che questa volta non disdegnerà affatto le avance della sua fidanzata.

Ci sarà spazio anche per la storia d’amore tra Delia e Gianlorenzo, con quest’ultimo che valuterà il modo migliore per comunicare a suo figlio Teo di essersi fidanzato con la Venere. Non mancherà, poi, la storyline dedicata all’amicizia speciale tra Odile e Matteo, che si incontreranno al Gran Caffè Amato e ritroveranno la sintonia di un tempo. Infine, Rosa sarà giù di morale a causa della presenza ingombrante di Adelaide nella vita di Marcello e si lascerà andare a qualche confidenza con Tancredi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha festeggiato con i colleghi

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Roberto ha preferito rifiutare l’invito di Elsa ad andare in montagna con i suoi amici, scegliendo invece di restare a Milano con i colleghi.

Landi si è quindi recato al Gran Caffè Amato per festeggiare insieme ai coniugi Puglisi, alla famiglia Rinaldi e ad altri dipendenti del negozio. Intanto, Marcello è partito per la Svizzera per raggiungere Adelaide, con la quale ha trascorso una notte. Rosa non ha affatto gradito la decisione del suo compagno di trattenersi a Saint Moritz e ha scelto comunque di prendere il treno per andare a Bologna da sua madre, senza aspettare il ritorno di Marcello a casa.