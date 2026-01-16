Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una clamorosa gaffe destinata a creare scalpore. Nelle prossime puntate in onda su Rai 1 sarà Tancredi a commettere un errore madornale che scatenerà la furia di Rosa, la quale si scaglierà contro Marcello. Tra i due fidanzati non sembrerà esserci alcuna possibilità di riappacificazione, nonostante gli sforzi delle persone accanto a loro, che avevano fatto di tutto per salvare il loro amore.

Rosa torna da New York e non vuole vedere Marcello

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1, Rosa farà ritorno a Milano dopo un breve viaggio a New York.

Durante la sua assenza, la giornalista ha ridotto al minimo i contatti con il fidanzato, che nel frattempo è tornato a lavorare al grande magazzino. Le Veneri accoglieranno Barbieri con grande affetto, mentre Rosa, una volta rientrata nel capoluogo lombardo, eviterà di incontrarlo, lasciando Marcello profondamente ferito dalla sua decisione. La tensione tra i due crescerà ulteriormente quando si troveranno in disaccordo sulla scelta della nuova copertina della rivista. Nonostante ciò, le commesse del negozio faranno il possibile per aiutare la coppia a ritrovare un po’ di serenità.

Rosa si infuria con Marcello per colpa di Tancredi

Nel frattempo, le Veneri arriveranno addirittura a chiedere l’aiuto di don Saverio pur di salvare la storia d’amore tra Marcello e Rosa.

Tuttavia, secondo le anticipazioni, nemmeno l’intervento del sacerdote riuscirà a riportare la serenità tra i due fidanzati. Un nuovo episodio, infatti, finirà per allontanarli ancora di più: sarà una clamorosa gaffe di Tancredi a far precipitare ulteriormente la situazione. Le trame delle prossime puntate non rivelano nel dettaglio che cosa dirà o farà Di Sant’Erasmo, ma ciò che accadrà scatenerà la furia di Rosa, che finirà per prendersela con Marcello. A quel punto, ogni tentativo di riappacificazione sembrerà destinato a fallire, almeno per ora.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide è andata in convento

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse su Rai 1, Adelaide ha tentato di togliere la vita a Marcello, ma fortunatamente Umberto è intervenuto in tempo, salvando l’imprenditore.

Dopo l’accaduto, la contessa ha consegnato una lettera a Italo, pregandolo di spedirla al più presto. Qualche giorno dopo il gesto folle contro il suo ex compagno, Adelaide si è ritirata in un convento in Liguria, mentre Marcello ha ricevuto la missiva. Nella lettera, la contessa ha messo per iscritto il suo pentimento per le terribili azioni commesse: sia l’aver finto di togliersi la vita, sia il tentativo di uccidere Marcello. Barbieri, intanto, ha tenuto nascosti questi episodi a Rosa. Durante la serata, Marcello ha provato a rivelare alla fidanzata di aver ricevuto notizie da Adelaide e di ciò che era accaduto negli ultimi giorni, ma i due si sono lasciati travolgere dalla passione, senza riuscire a parlare della questione. Nel frattempo, Tancredi ha proposto in redazione di essere accompagnato da qualcuno negli Stati Uniti per cercare nuove autrici da tradurre, ma Rosa ha declinato l’invito.