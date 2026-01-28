La decima stagione de Il Paradiso delle signore ha costruito per mesi un fitto intreccio attorno ai fratelli Marchesi, Ettore e Greta, due giovani stilisti arrivati a Milano con un passato mai chiarito. Solo nella puntata andata in onda venerdì 23 gennaio il pubblico ha finalmente ottenuto le risposte che aspettava: dietro il loro comportamento ambiguo e la loro sete di verità si nasconde un legame di sangue con uno dei personaggi più influenti della serie, Umberto Guarnieri.

Ettore e Greta sono i figli del fratello scomparso di Umberto

Il nodo centrale della vicenda riguarda l’identità di Ettore e Greta.

I due ragazzi, fin dal loro arrivo, hanno lasciato intuire di avere un conto in sospeso con il passato, ma solo un acceso confronto tra loro ha permesso di ricostruire l’origine del loro rancore. È emerso infatti che i Marchesi sono i figli del fratello defunto di Umberto, un uomo di cui Guarnieri non ha mai parlato e la cui esistenza sembrava essere stata cancellata dalla memoria familiare. Il comportamento di Greta al Circolo, un tentativo di avvicinarsi a Umberto per carpire informazioni, ha fatto precipitare la situazione, spingendo Ettore a rivelare ciò che per mesi era rimasto taciuto: l’uomo che la sorella stava cercando di sedurre non è un semplice banchiere, ma il loro zio. Questa rivelazione ha finalmente spiegato il motivo per cui i due stilisti sono così determinati a far luce su ciò che accadde al loro padre e perché nutrano un profondo risentimento verso la famiglia Guarnieri.

La madre di Ettore e Greta è malata e vive a Londra

Parallelamente, nuovi dettagli sono emersi sulla madre di Ettore e Greta, una figura rimasta nell’ombra per gran parte della stagione. La donna, ancora in vita ma gravemente malata, si trova a Londra, dove sta affrontando una condizione di salute molto delicata. È lei la cognata di Umberto, una presenza rimossa dalla storia ufficiale della famiglia Guarnieri e rimasta nascosta per anni. Alcune fotografie recuperate da Silvana Portelli hanno confermato che la donna, in passato, aveva vissuto a Crema insieme al marito e ai loro bambini. Quelle immagini non avrebbero mai dovuto arrivare nelle mani di Umberto, che avrebbe immediatamente riconosciuto il fratello.

Resta infatti il dubbio se Guarnieri fosse consapevole del matrimonio del fratello e dell’esistenza dei due nipoti. Le anticipazioni suggeriscono che presto l’uomo si lascerà andare ai ricordi e parlerà proprio di quel fratello perduto, senza immaginare che la giovane Greta, con la quale si sta aprendo, sia in realtà parte della sua stessa famiglia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Greta premono per ufficializzare il fidanzamento di Odile

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle signore, trasmesse su Rai 1, Ettore e Greta hanno iniziato a muoversi nell’ombra ai danni di Umberto e Odile, mettendo in atto un piano di vendetta per punire Guarnieri per ciò che, in passato, sarebbe accaduto al loro padre ormai scomparso.

Nel frattempo, i due stilisti hanno provato a spingere affinché il fidanzamento tra Odile ed Ettore venisse reso pubblico il prima possibile, ma la giovane contessina ha preferito prendersi del tempo prima di annunciare alla stampa la sua relazione. Parallelamente, Greta ha scelto di avvicinarsi a Umberto con un obiettivo ben preciso: ottenere da lui informazioni sul fratello, che in realtà è proprio il padre dei due Marchesi.