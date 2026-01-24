Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 alle 16:00 con le puntate in onda da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio, portando con sé una ventata di emozioni e colpi di scena. Al centro delle nuove vicende ci saranno Agata, chiamata a prendere una decisione che potrebbe cambiare il suo futuro, e il rapporto sempre più teso tra Rosa e Marcello, complicato dal ritorno della ragazza da New York. Momenti intensi anche per Umberto, che si troverà a fare i conti con ricordi dolorosi e a confidarsi con Greta. Nel frattempo, la Caffetteria vive il suo momento di gloria grazie a Mimmo, ma le difficoltà organizzative rischiano di mettere tutto a repentaglio.

Irene, invece, si mobilita per riportare la pace tra Rosa e Marcello, ma i suoi piani rischiano di naufragare per colpa di una gaffe inaspettata.

Agata tra nuove opportunità e il dilemma dell’addio a Milano

Agata sarà al centro di una delle storyline più delicate della settimana: la ragazza riceve una proposta di lavoro che rappresenta una svolta per la sua carriera nel campo del restauro, ma che implica anche la necessità di lasciare Milano. Questo cambiamento la mette di fronte a una scelta difficile, condivisa solo parzialmente con la famiglia, soprattutto con la madre Concetta, a cui chiede di mantenere il segreto sulle sue novità professionali. La tensione nella famiglia Puglisi cresce, mentre il futuro di Agata sembra sospeso tra la voglia di realizzare i propri sogni e il timore di allontanarsi dalle persone care.

Nel frattempo, Mimmo e Ciro continuano a fantasticare su come migliorare la Caffetteria dopo il successo ottenuto dal dolce di Mimmo, ma le difficoltà organizzative non tardano ad arrivare, mettendo a dura prova la loro capacità di lavorare sotto pressione.

Rosa evita Marcello dopo il ritorno, Umberto si apre con Greta

Il ritorno di Rosa da New York scuote gli equilibri al Paradiso: la giovane, infatti, rientra in città ma evita un confronto diretto con Marcello, lasciando entrambi in preda ai dubbi sul loro futuro insieme. Irene e le Veneri si mobilitano per favorire una riconciliazione tra i due, arrivando persino a coinvolgere Don Saverio, ma una clamorosa gaffe di Tancredi rischia di mandare all’aria ogni piano.

Nel frattempo, la tensione cresce anche tra Marcello e Rosa, soprattutto a causa di dissapori legati alla gestione della copertina di Paradiso Donna. Sul fronte familiare, Umberto si trova a fare i conti con il proprio passato: la vicinanza di Greta e il suo legame con Ettore fanno riaffiorare ricordi dolorosi. Sarà proprio con Greta che Umberto deciderà di aprirsi, rivelandole un segreto importante riguardo suo fratello.

Nuove scelte per Enrico e colpi di scena per Odile

Anche Enrico sarà protagonista di una settimana ricca di cambiamenti: dopo aver inizialmente scelto la carriera universitaria, la partecipazione a un parto d’emergenza lo spinge a riconsiderare la proposta di Moretti di dirigere l’ambulatorio.

Il giovane si trova così combattuto tra due strade, entrambe affascinanti ma molto diverse tra loro. Odile, invece, si trova al centro dell’attenzione durante la conferenza stampa organizzata al Circolo, quando decide di annunciare ufficialmente il suo fidanzamento con Ettore, nonostante le riserve e i consigli di Umberto che la invita a non prendere decisioni affrettate.

Nella puntata precedente di Il Paradiso delle Signore

Nell’ultimo episodio andato in onda, Fulvio ha scelto di restare al Paradiso, mentre Marcello ha accettato di rientrare nello staff del grande magazzino, segnando un ritorno accolto con entusiasmo dalle Veneri. Enrico si è trovato alle prese con una difficile decisione professionale, dopo aver ricevuto una proposta dal Rettore dell’Università, mentre Agata ha ottenuto l’ammissione al corso di restauro, aprendo nuove prospettive per il suo futuro.

In Caffetteria si è festeggiato il successo di Mimmo, celebrato da un articolo che elogiava il suo soufflé. Nel frattempo, zia Sandra ha scoperto che Johnny vive a casa di Irene, mettendo in guardia la nipote sulle possibili conseguenze per la sua relazione con Cesare. Rosa, ancora a New York, ha telefonato, mentre Ettore ha confermato il suo amore per Odile, ignara dei veri progetti dei fratelli Marchesi.