Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore in programma dal 9 al 13 febbraio in prima visione assoluta rivelano che Enrico si mostrerà distrutto per le condizioni di salute di sua figlia Anita, la quale comincerà a stare male al punto da preoccupare i suoi cari.
Matteo Portelli, invece, si mostrerà spietato nei confronti di Ettore Marchesi, intenzionato a smascherarlo e metterlo in difficoltà mentre Rosa si ritroverà a fare i conti con una nuova proposta lavorativa che le verrà fatta da Tancredi.
Enrico disperato per sua figlia Anita: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-13 febbraio
Enrico si ritroverà a dover affrontare un periodo complicato della sua vita dopo che sua figlia farà i conti con dei malesseri che inizieranno a preoccuparlo.
In un primo momento Enrico crederà che si tratti di una semplice influenza ma, col passare dei giorni, si renderà conto che non può essere soltanto quello.
A quel punto, quindi, deciderà di indagare e andare fino in fondo mentre le condizioni di salute della bambina si aggraveranno sempre più.
Anita starà sempre peggio e, con lei, anche un altro nutrito gruppo di bambini che frequentano la sua stessa scuola.
Matteo Portelli spietato nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10
Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 9 al 13 febbraio in prima visione assoluta, inoltre, rivelano che Matteo Portelli si mostrerà spietato nei confronti di Ettore, dopo aver compreso che il ragazzo sta nascondendo qualcosa.
I comportamenti del giovane Marchesi non passeranno inosservato a Portelli, intenzionato ad andare fino in fondo per cercare di capire quale sia il suo vero scopo anche nei confronti di Odile.
Rosa, invece, si ritroverà a fare i conti con una proposta di lavoro inaspettata da parte di Tancredi, il quale continuerà a farsi avanti nei confronti della giornalista per cercare di far breccia nel suo cuore.
Ancora una volta Rosa si ritroverà in difficoltà di fronte alla proposta che le verrà fatta da Tancredi anche se, il suo scopo, non sarà quello di cedere alla richiesta del nipote della contessa Adelaide, per la gioia di Marcello Barbieri.