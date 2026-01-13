Ascolti ancora deludenti per Il Paradiso delle signore 10, la soap opera del daytime pomeridiano di Rai 1 che anche quest'anno sta andando in onda nella fascia oraria che va dalle 16:10 alle 17 circa.

I dati Auditel, dopo la pausa natalizia, continuano a essere decisamente sottotono al punto che la soap sembra essersi assestata sulla soglia del 16% di share, ben distante dai numeri che nello stesso slot orario riesce a totalizzare la rete ammiraglia Mediaset.

I nuovi episodi della soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi continuano a far fatica a imporsi nella gara ascolti del daytime pomeridiano, come testimoniano i dati di lunedì 12 gennaio.

La puntata trasmessa ieri pomeriggio è stata seguita da una media di soli 1,5 milioni di telespettatori pari a uno share che si è stabilito sulla soglia del 16%.

Numeri decisamente sottotono per la soap che, negli anni passati, registrava ascolti decisamente più alti durante il mese di gennaio.

Il pubblico deluso dalla soap Il Paradiso delle signore

Quest'anno, invece, sembrerebbe proprio che Il Paradiso delle signore stia facendo gran fatica a conquistare l'attenzione e il gradimento degli spettatori, complici anche delle trame ritenute fin troppo deboli dai numerosi fan che sui social puntano il dito contro la ripetitività di alcuni argomenti e situazioni, che avrebbero stancato il pubblico.

Lunedì pomeriggio, la soap di Rai 1 è stata ampiamente sconfitta da La forza di una donna che su Canale 5 ha ottenuto una media di oltre 2,4 milioni di spettatori arrivando al 26% di share mentre il daytime di Amici 25 ha totalizzato un ascolto di 2 milioni di spettatori con quasi il 22% di share.

Adelaide assente nei prossimi episodi della soap

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi previsti entro fine gennaio su Rai 1, rivelano che non ci sarà ancora spazio per il ritorno in scena della contessa Adelaide.

Il pubblico dovrà fare a meno della sua presenza in scena, dopo che ha deciso di ritirarsi a vita privata in un convento, per cercare di ritrovare se stessa e la sua armonia personale.

Intanto Rosa deciderà di trasferirsi in America per un po' di tempo dopo l'ennesimo momento di crisi con Marcello.