Adelaide deciderà di ritirarsi in convento nelle puntate de Il Paradiso delle signore 10 dal 12 al 16 gennaio: questo turberà molto Odile.

Le anticipazioni rivelano che Odile soffrirà per la mancanza di sua madre, ma Umberto e Matteo non la lasceranno sola. Nel frattempo, Marcello e Rosa riprenderanno i preparativi del matrimonio, ma a sconvolgere i piani tornerà ancora una volta la contessa. Adelaide manderà a Marcello una lettera di scuse e quando Rosa la troverà prenderà una drastica decisione.

La decisione inaspettata di Adelaide ne Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 dal 12 al 16 gennaio raccontano che Umberto rivelerà ai familiari la scelta di Adelaide di isolarsi in convento per riconquistare equilibrio interiore. Marta apprezzerà il riserbo di Marcello riguardo all'impulsività della zia, mentre Odile la prenderà malissimo. La ragazza, infatti, sarà turbata al punto da abbandonare la corsa della Galleria Milano Moda e il Paradiso per i vestiti cinematografici. A confortare Odile per l'assenza di sua madre ci sarà l'affetto di Umberto, ma anche Matteo la aiuterà. Dopo qualche giorno di confusione, Portelli riuscirà a convincere Odile a riprendere la lotte per gli abiti del musicarello di Marina Valli.

Quando Guarnieri vedrà la ragazza impegnarsi nel progetto sarà grato a Matteo per averla spronata a riprendere il suo lavoro.

Rosa e Marcello decideranno il luogo delle nozze

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 10 dal 12 al 16 gennaio, Rosa e Marcello vivranno il loro amore, liberi dall'ingombrante presenza di Adelaide. I due ricominceranno a pensare alle nozze e sceglieranno il luogo del loro matrimonio, ma presto l'ombra della contessa tornerà a metterli in difficoltà. Marcello riceverà una lettera da Adelaide e non sarà certo indifferente. Le parole della contessa rischieranno di minare ancora una volta la felicità dei due ragazzi, anche se si tratterà di una lettera di scuse. Marcello confiderà ad Umberto di aver ricevuto una lettera da Adelaide, ma tutto peggiorerà quando Rosa troverà la missiva.

La futura sposa, dopo aver visto la lettera, prenderà una drastica decisione.

Adelaide: un'ombra ancora presente nelle vite di Marcello e Rosa

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle signore 10, Rosa e Marcello hanno dovuto attraversare momenti molto difficili per Adelaide. La giornalista, infatti, ha scoperto che il suo fidanzato ha trascorso la notte a Saint Moritz con la sua ex ed è andata su tutte le furie. Rosa è partita per Bologna senza di lui e quando Marcello è tornato da lei a Milano non l'ha trovata. Anche se Rosa e il suo fidanzato si sono riappacificati, è chiaro che Adelaide continuerà sempre ad essere un problema per loro. La Contessa, infatti, aveva giurato che non avrebbe reso la vita facile a Marcello e Rosa. A quanto pare, Adelaide sta mantenendo la sua promessa, visto che anche una lettera di scuse riesce a creare dei problemi alle future nozze del suo ex.