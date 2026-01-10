Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che ben presto ci sarà il ritorno in scena della contessa Adelaide dopo un periodo di assenza.

Gli spettatori e appassionati della soap, per un po' di settimane, dovranno fare a meno della presenza della contessa interpretata da Vanessa Gravina nelle trame della fortunata soap opera, ma il suo ritorno promette grandi colpi di scena, dato che Adelaide sarà ancora una volta intenzionata a vendicarsi e a prendersi la sua rivincita.

Adelaide assente ma sempre al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 10

Le vicende di Adelaide continuano a tenere banco nelle trame della fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1, giunta alla sua decima stagione di programmazione.

Dopo essere stata smascherata dal suo ex Marcello, la contessa ha scelto di allontanarsi per un po' di tempo da Milano per trasferirsi in un convento, dove intende ritrovare un po' di quella serenità e pace interiore che sembra aver perso da tempo.

Una scelta forte e del tutto inaspettata per la protagonista femminile della soap che, per un po' di tempo, non sarà presente fisicamente nelle trame della soap.

Adelaide ritorna e cerca vendetta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Tuttavia, gli appassionati de Il Paradiso delle signore 10 possono stare tranquilli, perché le anticipazioni delle prossime puntate previste tra fine febbraio e marzo rivelano che si assisterà al rientro in scena della temutissima contessa.

Adelaide rimetterà piede a Milano dopo un periodo di assenza e, ancora una volta, sarà intenzionata a vendicarsi e a farla pagare a chi l'ha messa in difficoltà.

La contessa dimostrerà di avere ancora il dente avvelenato nei confronti del suo ex Marcello Barbieri, non avendo gradito la sua scelta di mollarla e rinunciare il matrimonio a pochi giorni da quel fatidico sì.

La doccia gelata per Adelaide negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti della soap, Marcello si rese conto che i suoi sentimenti nei confronti della contessa fossero ormai cambiati.

Il giovane Barbieri finì per ferire profondamente il cuore della donna, sebbene fosse stato lui a proporre in fretta e furia le nozze alla donna, essendo intenzionato a passare il resto della vita con lei. Una doccia gelata per la contessa che si sentì umiliata da Barbieri.