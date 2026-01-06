Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che nel corso degli episodi che andranno in onda durante il mese di gennaio si assisterà all'uscita di scena momentanea della contessa Adelaide.
La protagonista indiscussa della soap opera di Rai 1 si allontanerà per un po' di tempo da Milano, decidendo di rinchiudersi all'interno di un convento per espiare i suoi peccati e redimersi.
Intanto Rosa, stanca per le continue ingerenze da parte della contessa nella sua vita sentimentale con Marcello, finirà per fare una scelta che si preannuncia drastica e inaspettata.
Adelaide se ne va: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10
La vita della contessa Adelaide prenderà una drastica svolta nel corso degli episodi de Il Paradiso delle signore che andranno in onda durante il mese di gennaio.
La donna dopo aver compiuto un gesto estremo che metterà a rischio anche il suo ex Marcello Barbieri, deciderà di fare un passo indietro e allontanarsi per un po' di tempo da Milano, sentendo la necessità di redimersi.
Per tale ragione deciderà di rinchiudersi per un po' di tempo all'interno di un convento, dove si augurerà di poter ritrovare la serenità e la pace che rincorre da tempo.
In questo modo si assisterà all'uscita di scena momentanea della contessa Adelaide dalle trame della fortunata soap opera del pomeriggio.
Rosa fa una scelta drastica e inaspettata
Per Rosa e Marcello, però, i problemi non saranno finiti del tutto: la coppia, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con le continue ingerenze esterne da parte della contessa Adelaide, la quale cercherà in tutti i modi di essere presente nella vita del suo ex compagno.
Anche dal convento, Adelaide farà recapitare una lettera a Marcello con l'intento di chiedergli perdono per le sue malefatte.
Barbieri preferirà non dire nulla a Rosa di questa lettera ma, nei giorni a seguire, la giornalista la troverà tra gli effetti personali del suo compagno e non la prenderà bene.
Le trame de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che Rosa Camilli andrà su tutte le furie al punto da arrivare a fare una scelta che si preannuncia drastica e del tutto inaspettata legata alla sua relazione con Marcello.
Doppio appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore in televisione
Intanto, dal 5 gennaio la soap opera ha un doppio appuntamento nel daytime dei canali della televisione di Stato.
Oltre a quello delle 16:10 in prima visione assoluta, si è aggiunta anche la replica trasmessa nella fascia del preserale, dalle 19:45 alle 20:30 circa, sul canale free Rai Premium, che permetterà al pubblico di poter rivedere Il Paradiso delle signore in un'altra fascia oraria.