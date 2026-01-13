Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 che andranno in onda prossimamente su Rai 1 rivelano che Odile si ritroverà a scoprire la verità sulle bugie che le sono state raccontate da sua mamma Adelaide, circa il nome del vero padre.

Una scottante verità che verrà a galla entro la fine di questa decima stagione della soap opera e potrebbe avere delle conseguenze importanti sul legame tra Odile e sua mamma Adelaide.

Odile al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore

Odile continuerà a essere al centro delle trame dei prossimi episodi della soap opera di questo 2026, complice la scelta della mamma di rinchiudersi per un po' di tempo all'interno di un convento, dove spera di poter ritrovare se stessa e un po' di serenità.

Per Odile non sarà facile accettare questa scelta e non nasconderà la sua preoccupazione per quanto sta affrontando la contessa, supportata però da Umberto Guarnieri e anche da Matteo Portelli, che le darà la giusta carica per non mollare la presa dal punto di vista professionale e portare avanti tutte le sue sfide.

Odile scopre la verità sulle bugie di Adelaide

I colpi di scena per Odile, però, non sono finiti qui: le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 che andranno in onda prossimamente in tv, rivelano che si arriverà anche alla scoperta della verità in merito al nome del padre biologico.

Un segreto che Adelaide ha tenuto nascosto alla figlia per tutto questo tempo, chiedendo a Umberto di non affrontare il discorso con Odile, così da poter trovare il momento e l'occasione giusta per metterla al corrente della verità dei fatti.

La verità sul padre di Odile: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Quel momento tanto atteso arriverà nel corso degli episodi che condurranno al gran finale della soap opera, previsto entro i primi di maggio su Rai 1.

Odile, quindi, scoprirà tutte le bugie di sua mamma Adelaide dato che la contessa per tanto tempo le ha mentito, dicendole di non voler parlare dell'identità del padre biologico, rimandando sempre questo delicato argomento.

Adesso, invece, Adelaide sarà costretta a prendersi le sue responsabilità e dovrà affrontare l'argomento con Odile, rischiando di compromettere il loro legame affettivo.