Enrico rifiuterà la proposta di Moretti di diventare medico dell'ambulatorio nelle puntate de Il Paradiso delle signore 10 di lunedì 26 gennaio.

Le anticipazioni rivelano che Marcello tornerà nello staff del grande magazzino e Rosa rientrerà da New York. La ragazza, però, non andrà a trovare Barbieri. Infine, Ettore e Greta proseguiranno il loro piano contro Guarnieri.

Grande successo per Mimmo al Caffè de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 raccontano che Marcello tornerà al suo posto al grande magazzino e sarà accolto con grande calore dalle Veneri che gli dimostreranno fin da subito affetto e partecipazione.

Nelle scorse puntate Marcello si è licenziato dalla nuova azienda in cui lavorava. Nel frattempo, al Gran Caffè Amato l’atmosfera si farà sempre più frizzante: dopo il successo ottenuto da Mimmo continueranno ad aumentare le prenotazioni. Il locale diventerà un punto di riferimento ancora più ricercato, confermando che le scelte intraprese e l’impegno profuso stanno portando risultati concreti. Nelle scorse puntate Mimmo ha ricevuto un importante riconoscimento con un articolo dedicato alle sue doti culinarie.

Il ritorno di Rosa rimetterà in discussione il suo rapporto con Marcello

Nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda lunedì 26 gennaio, Enrico si troverà davanti a una svolta decisiva per il suo percorso professionale.

Dopo aver riflettuto a lungo, l'uomo accetterà la proposta del Rettore dell’università, scegliendo così una strada che riterrà più coerente con le proprie ambizioni. Di conseguenza, deciderà di rifiutare l’offerta di Moretti che gli aveva proposto di diventare il medico dell’ambulatorio. Intanto Umberto continuerà a mostrarsi attento e protettivo nei confronti di Odile. Il commendatore metterà in guardia la ragazza dal compiere scelte sentimentali troppo affrettate, invitandola a prendersi il tempo necessario per comprendere davvero i propri sentimenti e le possibili conseguenze delle sue decisioni. Ettore e Greta, invece, andranno avanti con il loro piano contro Guarnieri. Infine Rosa, farà ritorno da New York. Il suo rientro, però, non la porterà da Marcello e questo lascerà aperti molti interrogativi sulla loro storia d'amore.