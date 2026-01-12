Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 19 al 23 gennaio rivelano che Marcello Barbieri resterà solo dopo la partenza di Rosa, la quale ha scelto di trasferirsi per un po' di tempo a New York, amareggiata dal comportamento del suo fidanzato.

Odile, invece, continuerà a essere ingannata dal perfido Ettore che cercherà di fare il possibile per portare avanti il suo piano diabolico ai danni della figlia di Adelaide mentre Caterina valuterà la possibilità del trasferimento a Roma.

Marcello resta solo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19-23 gennaio

Marcello si ritroverà solo nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore: la sua fidanzata Rosa ha scelto di lasciare Milano per recarsi in America, dimostrando così di essere stufa del comportamento del suo fidanzato che per l'ennesima volta le ha nascosto la verità in merito alla sua ex Adelaide.

I due, quindi, si ritroveranno costretti a dividersi e nel frattempo Marcello prenderà in considerazione l'ipotesi di poter tornare a far parte del team del grande magazzino milanese.

Caterina, intanto, amareggiata dalla scelta di Mario di rinunciare al loro matrimonio, organizzerà un piano di fuga per lasciare Milano in fretta e furia: il suo obiettivo sarà quello di trasferirsi a Roma e iniziare una nuova vita nella Capitale.

Odile ingannata ancora da Ettore

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore al 23 gennaio, inoltre, rivelano che Odile verrà ingannata da Ettore in merito alla realizzazione del nuovo musicarello.

Il ragazzo, infatti, convincerà Umberto a finanziare il progetto ma il suo unico obiettivo sarà quello di portare a termine il suo piano vendicativo, architettato assieme alla sorella.

Mimmo, invece, rientrerà in città dopo essere stato in Sicilia dai suoi cari e porterà con se una bella novità: la preparazione del soufflè, che otterrà subito un grande successo tra i clienti della Caffetteria.

Ciro Puglisi aveva ereditato la Caffetteria da Salvo Amato

Nelle scorse puntate della soap, Ciro Puglisi aveva ereditato la gestione della Caffetteria da Salvo Amato, dopo che il ragazzo aveva scelto di lasciare Milano assieme alla compagna e al loro bambino per trasferirsi a Sanremo.

Una sfida importante per Ciro che, grazie alla sua bravura e ai suoi modi di fare affabili e gentili, è riuscito a far breccia nel cuore della clientela storica della caffetteria.