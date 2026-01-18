Alessandro Tersigni dopo l'addio a Il Paradiso delle signore e dopo averlo visto nella fiction Cuori passa a Mediaset come protagonista di una nuova fiction.

L'attore che per diverse stagioni ha vestito i panni di Vittorio Conti nella fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 sarà tra i protagonisti di questa nuova fiction che andrà in onda nel mercoledì sera della rete ammiraglia, subito dopo il gran finale di A testa alta con Sabrina Ferilli.

Dopo l'addio a Il Paradiso delle signore, Alessandro Tersigni passa a Mediaset

Per Alessandro Tersigni è tempo di novità e cambiamenti dopo che ha scelto di abbandonare il cast de Il Paradiso delle signore.

L'attore è stato uno dei volti più amati dal pubblico della soap opera pomeridiana di Rai 1: con il suo Vittorio Conti aveva rapito e conquistato il cuore di milioni di spettatori, disperati di fronte alla notizia della sua uscita di scena.

A distanza di un po' di tempo da quella decisione, però, Tersigni tornerà ben presto a presidiare la fascia del prime time, questa volta però non su Rai 1 bensì su Canale 5, dove lo attende una nuova sfida professionale importante.

Una nuova vita su Canale 5: arriva Tersigni nel cast

L'ex volto di Vittorio Conti ne Il Paradiso delle signore sarà tra i protagonisti di Una nuova vita, la fiction di Canale 5 che debutterà mercoledì 28 gennaio in prime time, subito dopo La ruota della fortuna.

La protagonista femminile di questa fiction è Anna Valle, già al centro di diverse fiction di successo trasmesse sulla rete ammiraglia del Biscione mentre Alessandro Tersigni vestirà i panni del tenebroso Umberto.

La fiction andrà in onda per tre settimane nella fascia serale e si appresta a conquistare il pubblico della rete ammiraglia, già estasiato dalla serie tv A testa alta - Il coraggio di una donna con Sabrina Ferilli, seguita da oltre 4 milioni di fedelissimi.

Ascolti in calo per Il Paradiso delle signore

Intanto per Il Paradiso delle signore gli ascolti continuano a essere sottotono: la media delle puntate si ferma sulla soglia di 1,5 milioni al giorno pari al 16-17% di share.

Numeri in calo rispetto alla passata edizione, quando la soap opera italiana di Rai 1 viaggiava sul 19-21% di share fisso al giorno.