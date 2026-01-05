Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 previsti dal 12 al 16 gennaio in prima visione assoluta rivelano che Marcello Barbieri si ritroverà a dover fare i conti con un folle gesto della sua ex Adelaide, che finirà per metterlo in grave difficoltà.

Barbieri, però, deciderà di non denunciare la contessa e per tale motivo verrà ringraziato da Marta Guarnieri.

Intanto Odile, in ansia per la situazione che sta vivendo sua mamma, penserà di ritirarsi dalla competizione tra la Galleria Milano Moda e Il Paradiso ma, alla fine, interverrà Matteo Portelli.

Marcello non denuncia l'ex Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12-16 gennaio

La contessa Adelaide dopo aver perso le staffe e il pieno controllo della situazione, finirà per mettere in pericolo il suo ex Marcello Barbieri, al punto da compiere un gesto che si preannuncia estremo e folle.

Marcello, però, deciderà di non mettere nei guai la sua ex compagna: il ragazzo preferirà non denunciare l'accaduto e mettere alla gogna la sua ex.

Un gesto che verrà particolarmente apprezzato da Marta Guarnieri, la quale correrà da Marcello per ringraziarlo così come Umberto Guarnieri.

Nel frattempo la contessa lascerà credere a tutti di essere pentita del suo gesto e, per tale ragione, deciderà di rinchiudersi in convento per un po' di tempo, con lo scopo di ritrovare se stessa e la sua pace interiore.

Odile in forte crisi

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 12 al 16 gennaio, inoltre, rivelano che Odile si mostrerà particolarmente allarmata per le condizioni di salute di sua mamma.

La ragazza prenderà in considerazione l'idea di rinunciare alla sfida lavorativa contro il team del Paradiso: non se la sente di dedicarsi anima e corpo al lavoro in un momento così complicato della sua vita.

Alla fine Matteo si ritroverà costretto a intervenire in prima persona: sarà lui a parlare con Odile e a convincerla a cambiare idea, facendo in modo che la ragazza torni a concentrarsi sulla sfera professionale. Un gesto che verrà ben visto da Umberto Guarnieri, il quale deciderà di ringraziare Matteo per il suo prezioso aiuto.

La soap Il Paradiso delle signore in replica tutti i giorni su Rai Premium

In attesa di questi episodi, dal 5 gennaio cambierà la programmazione della soap opera sulle reti Rai, dato che si è scelto di trasmettere le repliche anche su Rai Premium.

Dal lunedì al venerdì, alle 19:45, andrà in onda la replica dell'episodio trasmesso nel primo pomeriggio su Rai 1 mentre al sabato pomeriggio andrà in onda la consueta maratona pomeridiana con la riproposizione di tutte le puntate trasmesse nell'arco della settimana.