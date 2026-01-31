Da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio, su Rai 1, andranno in onda nuovi episodi de Il Paradiso delle signore. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, Agata e Mimmo sognano un futuro insieme e sono pronti a lasciare Milano ma dovranno vedersela con Ciro che rispetto all'innovazione preferisce la tradizione. Anche Ettore Marchesi verrà messo a dura prova nel vedere Odile lavorare al fianco di Portelli.

Il Paradiso delle signore: trame nuovi episodi

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi de Il Paradiso delle signore vedono Agata in difficoltà in quanto la ragazza vorrebbe accettare di andare a lavorare a Firenze, ma non vorrebbe allontanarsi da Milano visto che c'è di base il suo compagno Mimmo.

Inizialmente decide di accettare il lavoro come tirocinante, ma qualcosa lo farà tornare sui suoi passi. Agata e Mimmo sognano un futuro insieme lontano da Milano, ma dovranno scontrarsi con Ciro che ha idee più tradizionaliste.

Umberto e Odile invece si ritrovano a dover affrontare le problematiche legate alla realizzazione del film presso il magazzino. Inoltre Guarnieri si ritrova a dover affrontare il problema legato ai costi. La vicinanza tra Odile e Portelli, suscita una forte gelosia in Ettore. Anche Irene inizia ad avere delle insicurezze sul rapporto con Cesare, al punto che manda a monte una loro serata. Per quanto riguarda Enrico, l'uomo inizia a dubitare dell'operato di Di Meo riguardo le cure di un pazienze gravemente malato.

In merito al rapporto di Odile e Greta, le due avranno un riavvicinamento dopo un lungo confronto ma un nuovo episodio le metterà nuovamente una contro l'altra.

Il commento dei telespettatori rispetto alle anticipazioni

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sulle anticipazioni legate alla Tv Soap targata Rai.

Un utente ha affermato: "Ma Rosella cosa vuole di più? Il tipo che ama ha mollato all’altare la donna che doveva sposare per lei, il tipo che avrebbe dovuto denunciare le sta facendo fare carriera, al Paradiso gestisce una rivista e chiede ancora?". Un altro ha aggiunto: "Tancredi deve mollare Rosa visto che lei è fatta per stare con Marcello". Un'ulteriore utente ha commentato: "Non vedo l'ora di vedere la litigata tra Greta e Odile".