Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 2 al 6 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Marcello si ritroverà a scoprire la verità sul piano architettato da Tancredi, rendendosi conto che il suo scopo era quello di conquistare il cuore di Rosa.
Intanto Odile comincerà ad avere dei dubbi sul comportamento sospetto di Greta mentre Agata si dirà pronta ad affrontare la nuova sfida professionale a Firenze.
Marcello scopre il piano diabolico di Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2-6 febbraio
Tancredi continuerà a essere presente nella vita di Rosa Camilli e cercherà di fare il possibile per conquistare la sua fiducia, approfittando anche del nuovo progetto professionale che i due stanno portando avanti.
A un certo punto, però, il nipote della contessa deciderà di uscire allo scoperto e confesserà apertamente alla ragazza quelli che sono i suoi veri sentimenti.
Tancredi si lascerà andare a una dichiarazione d'amore inaspettata nei confronti di Rosa che lascerà senza parole la giornalista del Paradiso delle signore, costringendola a dover confessare tutto al suo fidanzato.
Marcello, quindi, scoprirà il vero piano di Tancredi: il suo obiettivo, fin dal primo momento, è stato solo quello di riuscire a far breccia nel cuore della ragazza per cercare di conquistarla e portargliela vita.
Tra i due, quindi, si arriverà a un nuovo durissimo faccia a faccia.
Odile dubita su Greta, Agata pronta a cambiare vita nei prossimi episodi de Il Paradiso 10
Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 2 al 6 febbraio, inoltre, rivelano che Odile comincerà ad avere dei seri sospetti sul comportamento di Greta, rendendosi conto che c'è qualcosa che non va e che la ragazza potrebbe nascondere un segreto importante.
Greta, resasi conto di aver messo in crisi Odile, proverà a correggere il tiro per non destare ulteriori sospetti.
Intanto Agata Puglisi si dirà pronta ad affrontare la sua nuova sfida professionale come restauratrice: al suo fianco ci sarà il fidanzato Mimmo, intenzionato a supportarla e a trasferirsi con lei a Firenze, pur di permetterle di inseguire il suo sogno.