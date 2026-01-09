Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano verifiche per scoprire qualcosa in più su uno dei protagonisti. Nella puntata che verrà trasmessa giovedì 22 gennaio alle 16:10 su Rai 1, zia Sandra vorrà fare qualche indagine sul conto di Cesare, mentre Johnny origlierà una conversazione tra Delia e Irene e ne resterà sconvolto. Ci sarà spazio anche per Umberto, che seguirà il consiglio di Ettore e deciderà di finanziare il musicarello di Marina Valli.

Sandra scopre una verità intima di Irene

Sandra continuerà la sua permanenza a Milano stando vicina alla nipote.

Per fare luce su qualche aspetto in più riguardo al nuovo corteggiatore di Irene, avvierà alcune indagini su Cesare Brugnoli. Proprio durante le verifiche sul fidanzato della capocommessa de Il Paradiso delle signore emergerà una verità molto intima su Irene. Tuttavia, le anticipazioni dell’episodio del 22 gennaio non chiariscono che cosa scoprirà Sandra sulla nipote, né se verrà alla luce qualche dettaglio in più su Cesare, ancora avvolto nel mistero. Fulvio, intanto, inizierà a nutrire qualche dubbio sul lasciare o meno il lavoro a causa della decisione di Caterina.

Johnny origlia una conversazione fra Delia e Irene

Nel frattempo, Johnny origlierà una conversazione tra Delia e Irene e, al centro delle chiacchiere tra le due amiche, colleghe e coinquiline, ci sarà proprio lui.

Quando ascolterà ciò che dicono sul suo conto, rimarrà profondamente sconvolto. Anche in questo caso sarà necessario attendere la messa in onda della puntata per conoscere nel dettaglio le parole pronunciate dalle due Veneri. Intanto, Umberto finanzierà il musicarello di Marina Valli, seguendo il consiglio di Ettore. Guarnieri, inoltre, rivelerà a Odile che è stato proprio il suo fidanzato a suggerirgli questa idea. Caterina, nel frattempo, darà qualche consiglio culinario a Mimmo, che riuscirà così a realizzare un soufflé capace di conquistare i clienti del Gran Caffè Amato, anche se uno in particolare ne rimarrà colpito più degli altri. Infine, a Il Paradiso delle signore si respirerà aria di cinema grazie alla presenza di Marina.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Irene e Cesare si sono baciati

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Irene e Cesare hanno cenato insieme nell’appartamento delle Veneri, in compagnia di Johnny e Delia. A fine serata, i due si sono salutati e sul ballatoio è scattato un bacio. Il giorno seguente, la capocommessa ha confidato a Concetta di essersi baciata con Brugnoli, trovando nella sarta un punto di riferimento, soprattutto perché non ha più una madre. Spazio anche alle vicende di Johnny che, rendendosi conto che la storia tra Irene e Cesare stava procedendo e facendo passi avanti, è rimasto deluso.