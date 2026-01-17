Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi dal 26 al 30 gennaio su Rai 1 rivelano che Umberto si lascerà andare a una confessione importante legata a un suo segreto del passato e lo farà parlando con Greta.

Intanto Marcello verrà nuovamente accolto nel team del grande magazzino milanese e si ritroverà subito ai ferri corti con Rosa Camilli, al punto che le veneri decideranno di intervenire per fare in modo che possa tornare il sereno e la tranquillità.

Umberto confessa un suo segreto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 26-30 gennaio

Il rapporto tra Umberto e Greta diventerà sempre più intimo e stretto nel corso dei prossimi episodi che saranno trasmessi entro fine gennaio su Rai 1.

La ragazza cercherà in tutti i modi di catalizzare l'attenzione del commendatore con uno scopo ben preciso: riuscire a portare a termine il piano che ha messo in piedi assieme a suo fratello.

E, questa volta, i due riusciranno a conquistare dei punti a loro favore dato che Umberto si lascerà andare a una confessione importante durante un incontro con Greta.

Un segreto legato al suo passato che verrà fuori e che porterà scompiglio, dato che Greta non se lo lascerà affatto sfuggire.

Rosa e Marcello in crisi

Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 26 al 30 gennaio su Rai 1, inoltre, rivelano che Marcello tornerà a svolgere il suo incarico professionale all'interno del grande magazzino milanese, ma le cose non andranno nel migliore dei modi.

Marcello si ritroverà a dover gestire delle situazioni complicate in primis con Rosa Camilli: i due arriveranno ai ferri corti per la scelta della copertina del nuovo numero della rivista del Paradiso.

Un clima sempre più teso tra i due giovani innamorati, che verrà notato anche dalle altre veneri, fortemente preoccupate per l'evolversi di questa storia d'amore.

Ciro e Mimmo pronti a stravolgere la Caffetteria

Le veneri, quindi, decideranno di intervenire per far riappacificare la coppia: Irene deciderà di rivolgersi a Don Saverio.

Ciro e Mimmo, invece, continueranno a fare dei progetti importanti per rimodernare la Caffetteria e fare in modo che possa attirare un numero maggiore di clienti.