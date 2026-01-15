Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 26 al 30 gennaio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Greta si mostrerà particolarmente seducente nei confronti di Umberto con l'intento di spingerlo a confessare qualcosa di inaspettato.
Il colpo di scena non tarderà ad arrivare dato che il commendatore Guarnieri si lascerà andare ben presto a una rivelazione clamorosa.
Intanto a casa Puglisi, Mimmo e Ciro cominceranno a fantasticare in merito a un possibile ammodernamento della Caffetteria.
Umberto fa una confessione inattesa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 26-30 gennaio
Greta comincerà a mostrarsi particolarmente sensibile e seducente nei confronti di Umberto, perché vorrebbe che il commendatore si lasciasse andare a qualche rivelazione inaspettata legata al suo passato.
Il legame tra i due diventerà sempre più intimo, al punto che nel corso dei prossimi episodi della soap opera, il commendatore Guarnieri confesserà un segreto inatteso legato al fratello di Greta, che lascerà tutti senza parole.
Il legame tra Rosa e Marcello, invece, continuerà a non essere dei migliori anche dopo il rientro a Milano della giornalista: i due, questa volta, si ritroveranno ai ferri corti per la scelta finale della copertina del Paradiso Market.
Ciro e Mimmo pronti a rendere moderna la Caffetteria
Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 26 al 30 gennaio, inoltre, rivelano che Mimmo e Ciro cominceranno a fare dei progetti insieme in merito a un possibile ammodernamento della Caffetteria Amato.
Lo scopo della coppia sarà quello di rendere tutto più dinamico e moderno per cercare di andare incontro alle esigenze della clientela del grande magazzino milanese.
Concetta, intanto, scoprirà che sua figlia Agata è stata convocata per sostenere un colloquio di lavoro importante.
La scelta finale di Mimmo
Negli episodi precedenti di questa decima stagione della soap, Mimmo aveva annunciato il suo intento di lasciare il mondo delle Forze dell'Ordine per poter inseguire finalmente i suoi sogni professionali.
Da qui la sua decisione di licenziarsi anche se, in un primo momento, ha dovuto fare i conti con la reazione negativa del padre.