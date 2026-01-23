Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 26 al 30 gennaio rivelano che Umberto Guarnieri si ritroverà ancora una volta al centro delle trame in quanto vittima della perfidia del fratelli Marchesi, che cercheranno in tutti i modi di raggirarlo.
Questa volta sarà Greta a prendersi gioco del commendatore Guarnieri, al punto da farli confessare dei segreti inediti legati al suo passato.
Odile, invece, si dirà pronta a compiere il grande passo verso l'altare mentre Rosa tornerà a Milano dopo essere stata per qualche giorno in America con Tancredi.
Umberto rivela dei suoi segreti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 26-30 gennaio
Il commendatore Guarnieri, ancora provato dalla delicata situazione di Adelaide, si lascerà manipolare dall'astuta Greta che assieme al fratello porterà avanti il suo piano diabolico ai danni dell'uomo.
Greta cercherà di conquistare la fiducia di Umberto, al punto che nei prossimi episodi della soap opera riuscirà a strappargli di bocca una serie di confessioni inaspettata.
Umberto arriverà a rivelarle dei segreti inediti legati al suo passato, che potrebbero essere delle prove importantissime affinché i due fratelli portino avanti il loro piano segreto.
Odile pronta per le nozze nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore
Nel frattempo Ettore cercherà in tutti i modi di convincere Odile ad affrettare al più presto le loro nozze e, alla fine, la ragazza sembrerà decisa ad affrontare il grande passo verso l'altare al più presto, al punto da spiazzare Umberto.
Il commendatore, infatti, le chiederà di non fare scelte azzardate e di riflettere bene sul suo futuro sentimentale, prima di arrivare al giorno del grande sì in chiesa.
Rosa Camilli, invece, rimetterà piede a Milano dopo un periodo di assenza e non sarà affatto tranquilla.
Rosa torna a Milano ed evita Marcello
La ragazza dimostrerà di non essersi lasciata alle spalle le incomprensioni sorte con il fidanzato Marcello Barbieri nel corso dell'ultimo periodo.
Rosa, infatti, cercherà di evitare in tutti i modi un colloquio con il fidanzato, al punto da lasciarlo profondamente amareggiato e senza parole.