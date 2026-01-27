Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un incontro destinato a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 4 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Enrico, ancora sconvolto dopo essersi imbattuto in Di Meo, avvierà delle indagini sul conto del professore. Intanto, Mimmo convincerà Agata ad accettare il lavoro a Firenze, mentre Irene sarà pronta a compiere un passo importante con Cesare.

Enrico indaga sulle responsabilità di Di Meo

Enrico, ormai entrato a pieno regime nel ruolo di medico di famiglia e cardiologo di fama presso l’ambulatorio del dottor Moretti, si troverà a dover gestire un paziente in gravi condizioni.

Tuttavia, emergerà un risvolto inaspettato: l’uomo è stato operato da una sua vecchia conoscenza, il professor Alberto Di Meo. Proprio con quest’ultimo, pochi giorni prima, Enrico aveva avuto un incontro che lo aveva profondamente sconvolto. Dopo aver appreso delle condizioni critiche del paziente, Enrico deciderà di avviare delle indagini sul conto di Di Meo, con l’obiettivo di accertarne le responsabilità riguardo alle complicazioni insorte dopo l’intervento chirurgico eseguito da Alberto.

Mimmo e Agata decidono di trasferirsi, Tancredi si dichiara

Nel frattempo, l’attenzione sarà puntata su una giovane coppia fidanzata da qualche mese: Mimmo e Agata. Quest’ultima, ancora combattuta dopo aver ricevuto un’allettante offerta di lavoro a Firenze, sarà titubante, poiché a Milano ha un buon impiego, la sua famiglia, le sue amiche e il suo fidanzato.

Sarà proprio Mimmo a giocare un ruolo decisivo nella scelta della ragazza: la spronerà ad accettare il lavoro in Toscana e deciderà di starle accanto, iniziando con lei una nuova vita a Firenze. Intanto, a Il Paradiso delle signore ci sarà un’importante novità: il regista del musicarello di Marina Valli sceglierà proprio il grande magazzino come set cinematografico, lasciando Ettore di stucco. Marchesi, infatti, temerà che questa decisione possa mettere in ombra la Galleria Milano Moda, che vale la pena ricordarlo, è stata scelta per realizzare i costumi del film. Tancredi, invece, farà una dichiarazione d’amore a Rosa, mentre Irene sarà pronta a compiere un passo importante con Cesare, seguendo i consigli di sua zia e lasciandosi finalmente andare con il fidanzato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico ha accettato di fare il professore universitario

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Enrico ha accettato l’incarico all’università, rifiutando l’offerta di lavoro del dottor Moretti, che lo avrebbe voluto nel suo ambulatorio come collaboratore per affidargli il ruolo di medico di famiglia. Nel frattempo, Greta ed Ettore hanno litigato dopo che la stilista ha fatto delle avance a Umberto, risultate eccessive agli occhi di suo fratello. Durante la discussione è stato finalmente svelato il legame che unisce i due fratelli a Guarnieri: sono i suoi nipoti.