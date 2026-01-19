Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che si assisterà al ritorno in scena di Adelaide di Sant'Erasmo.

La contessa, dopo il suo soggiorno in convento per cercare di ritrovare se stessa, sarà nuovamente al centro delle dinamiche e delle trame di questa stagione che si avvia a passi spediti verso il gran finale di stagione.

Novità anche in casa Puglisi, dove nel corso delle prossime settimane si assisterà all'uscita di scena di Agata per intraprendere un nuovo percorso professionale.

Adelaide ritorna a casa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

La contessa Adelaide, dopo un periodo di assenza, rimetterà piede a Milano e nella sua amata villa Guarnieri, pronta a riprendere in mano le redini della sua vita.

Un ritorno che non passerà affatto inosservato, dato che bisognerà capire se la donna è davvero cambiata oppure no.

La contessa aveva deciso di rinchiudersi per un po' di tempo in convento, così da poter redimersi dai suoi peccati e cercare di intraprendere un percorso tale da farle cambiare vita.

Avrà messo da parte, per davvero, la sua sete di vendetta nei confronti dell'ex fidanzato Marcello Barbieri oppure si mostrerà sempre sul piede di guerra e pronta a fargliela pagare per il male che le ha causato?

Agata Puglisi lascia il negozio nelle prossime puntate de Il Paradiso 10

Intanto, le anticipazioni dei nuovi episodi di questa stagione invernale de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che ci sarà spazio anche per delle novità legate alla sfera professionale di Agata Puglisi.

La ragazza, dopo aver vinto il concorso come restauratrice, si mostrerà disposta ad accettare la proposta che le è stata fatta e quindi lascerà il suo impiego all'interno del grande magazzino milanese.

La venere andrà via dal negozio e non è escluso che i nuovi impegni professionali possano portarla via da Milano, proprio come era già successo a sua sorella Maria Puglisi, che si trasferì a Parigi per inseguire il sogno della moda.

Occhi puntati anche su Odile: nel corso dei prossimi episodi scopriremo se la ragazza convolerà a nozze oppure no con il furbo Ettore, che in realtà sta cercando solo di raggirarla.