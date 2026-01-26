Il ritorno della contessa Adelaide è in programma nel coro dei prossimi episodi di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore.

Dopo la sua uscita di scena momentanea per cercare di ritrovare se stessa, la contessa rimetterà piede all'interno della sua amata villa Guarnieri e si ritroverà a dover fare i conti con una serie di segreti legati al suo ex compagno Umberto Guarnieri, nonché padre di sua figlia Odile.

Adelaide torna a Milano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

La presenza della contessa Adelaide è confermata nel corso dei prossimi episodi di questa fortunata stagione della soap che proseguirà in prima visione assoluta fino ai primi giorni di maggio su Rai 1.

Le anticipazioni rivelano che, dopo un periodo di assenza, Adelaide sarà pronta a rimettere piede all'interno della vita dei suoi cari e a fare i conti con una serie di novità importanti.

Da un lato, infatti, ci sarà il matrimonio della figlia Odile che ha scelto di convolare ufficialmente a nozze con il suo amato Ettore Marchesi.

Dall'altro lato, invece, Adelaide si ritroverà a fare i conti con le novità legate alla fine della relazione tra Marcello e Rosa, i quali hanno scelto di intraprendere due strade differenti e mettere così in stand by la loro storia d'amore.

Adelaide scopre dei segreti sull'ex: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni sui nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10, inoltre, rivelano che Adelaide si ritroverà a dover fare i conti anche con la scoperta di alcuni segreti che riguardano il suo ex Umberto Guarnieri, al centro delle trame dopo il suo avvicinamento con la pericolosa Greta.

La contessa scoprirà che Greta ed Ettore sono legati da un vincolo di parentela importante a Umberto, dato che sono i figli di suo fratello.

Un fratello che, fino a questo momento, non è stato mai menzionato dal commendatore Guarnieri e con il quale potrebbe avere un conto in sospeso, al punto che i suoi figli sono arrivati a Milano proprio con l'intento di vendicarsi e prendersi la loro rivincita.

Adelaide riuscirà a fermare la sete di vendetta dei due fratelli e a mettere in salvo anche sua figlia Odile? Lo scopriremo nelle prossime settimane.