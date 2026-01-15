Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 previste prossimamente su Rai 1 rivelano che Adelaide tornerà incattivita più che mai dopo essere stata per un po' di tempo in un convento, nella speranza di poter redimersi e lasciarsi alle spalle un periodo burrascoso della sua vita.

Nessun ritorno in scena, invece, per Salvo Amato: il barista non rimetterà piede a Milano assieme alla sua famiglia, dopo aver scelto di trasferirsi a Sanremo per la salute del figlio.

Adelaide torna incattivita: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Gli appassionati de Il Paradiso delle signore assisteranno al rientro in scena della contessa Adelaide nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione che sta facendo fatica a conquistare il gradimento del pubblico, così come testimoniano gli ascolti dell'ultimo periodo.

La contessa, dopo essere stata per un po' di tempo in un convento, rimetterà piede a Milano e si mostrerà incattivita come non mai, dato che il suo obiettivo continuerà a essere quello di vendicarsi e farla pagare al suo ex fidanzato Marcello.

Intanto, però, Adelaide si ritroverà a dover affrontare anche un'altra tormentata vicenda che la riguarda, legata al nome del vero padre biologico di sua figlia Odile.

La crisi tra Marcello e Rosa: nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei nuovi episodi della soap opera rivelano che bisognerà capire anche come si evolverà la relazione tra Marcello e Rosa.

I due avevano programmato le nozze assieme ma, dopo l'ennesima interferenza da parte di Adelaide, Rosa aveva scelto di lasciare Milano per recarsi in America assieme a Tancredi.

Una scelta che potrebbe creare una grave frattura nel rapporto tra Marcello e Rosa, al punto da ritrovarsi a dirsi addio.

Non ci sarà il ritorno in scena di Salvo Amato nella soap opera

Di sicuro, invece, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 non ci sarà spazio per il ritorno in scena di Salvo Amato.

Il barista aveva lasciato Milano e la sua amata Caffetteria per trasferirsi a Sanremo, dopo che i medici gli avevano consigliato di recarsi in un posto di mare per far respirare aria pulita a suo figlio.