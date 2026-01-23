Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la rottura di un fidanzamento destinata a creare scalpore. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Rosa e Marcello continueranno a litigare anche a causa della gelosia di Barbieri, che temerà la complicità fra la sua compagna e Tancredi. Proprio quest’ultimo dichiarerà il suo amore alla giornalista e ci sarà un colpo di scena inaspettato: Rosa e Marcello decideranno di prendersi una pausa nel loro rapporto.

Marcello nota troppa complicità fra Tancredi e Rosa

Rosa e Marcello proveranno a salvare il loro amore e a superare le recenti difficoltà attraversate. Nonostante gli sforzi, la coppia non riuscirà a trovare un punto di incontro e la situazione sembrerà arrivare a un punto di non ritorno. Marcello, intanto, non potrà ignorare la troppa vicinanza tra Tancredi e la sua compagna e inizierà a essere geloso dell’affinità tra i due, soprattutto a causa della loro complicità sul lavoro. Accadrà poi un evento destinato a sconvolgere gli equilibri: Tancredi troverà il coraggio di dichiarare a Rosa i suoi sentimenti.

Rosa confessa a Marcello che Tancredi è innamorato di lei

Nel frattempo, la confessione di Tancredi sconvolgerà Rosa a tal punto da spingerla a rivelare tutto a Marcello.

Quest’ultimo, dal canto suo, non sopporterà l’affronto del rivale in amore e si recherà da lui per chiarire quanto accaduto. Purtroppo, gli ultimi eventi saranno troppo da gestire per la coppia, che prenderà una decisione destinata a segnare il loro rapporto: Rosa e Marcello preferiranno prendersi una pausa e si lasceranno. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono se per i due protagonisti ci sarà un ritorno di fiamma o se si tratterà di una rottura definitiva, destinata a creare nuove dinamiche e forse una possibile storia d’amore tra Rosa e Tancredi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Matteo ha chiesto aiuto a Odile

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Matteo ha scoperto che il produttore del film di Marina Valli ha avuto problemi economici e che, di conseguenza, il prosieguo delle riprese del musicarello si è fermato.

Portelli ha informato Odile di quanto accaduto e la ragazza è rimasta turbata, poiché la Galleria Milano Moda si era aggiudicata la realizzazione dei costumi. I due ragazzi hanno quindi unito le forze per trovare un nuovo finanziatore, senza rivelare inizialmente a Ettore quanto fosse successo. Tuttavia, quando quest’ultimo ha scoperto le difficoltà riscontrate sul set, ha deciso di intervenire parlandone con Umberto e convincendolo a finanziare il progetto. Una volta versato il capitale, Guarnieri ha informato Odile e Matteo di aver messo lui i soldi per permettere alla produzione del film di andare avanti, senza però rivelare, almeno all’inizio, che l’idea gli era stata suggerita da Ettore. Intanto, Sandra è tornata a Milano e, quando ha scoperto che Irene ha iniziato una frequentazione con Cesare Brugnoli, ha voluto conoscerlo, rimanendo piacevolmente sorpresa.