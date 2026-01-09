Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 si concentreranno sulle conseguenze della scoperta di Fulvio, che ha finalmente appreso la verità sulla passata relazione tra Mario e Roberto. Sconvolto e incapace di confessarlo alla figlia, l’uomo prenderà la decisione improvvisa di lasciare il lavoro. Mentre lui cercherà di gestire il peso del segreto e delle sue scelte, Caterina, ignara della verità, organizzerà in gran segreto una fuga verso Roma, convinta che sia l’unico modo per sfuggire alla situazione che la sta travolgendo.

Caterina è pronta a scappare a Roma

Nelle nuove puntate, Fulvio cercherà di ricucire il rapporto con Roberto, scusandosi per i toni duri usati in precedenza. Nonostante il tentativo di chiarimento, confermerà la volontà di lasciare il suo impiego, convinto che sia la scelta migliore per proteggere Caterina. Per non ferirla, le racconterà una versione addolcita dei fatti, ma il senso di colpa lo tormenterà e lo spingerà a confidarsi con una persona fidata. Nel frattempo, Caterina, sempre più confusa e ferita, organizzerà in segreto la sua fuga verso Roma, decisa a prendere in mano la propria vita. Fulvio, però, scoprirà il piano all’ultimo momento e cercherà di fermarla prima che sia troppo tardi.

Fulvio si sente male, Caterina resta a Milano

Quando la tensione raggiungerà il culmine, Fulvio sarà colpito da un malore che sconvolgerà ogni equilibrio. Caterina, spaventata per la salute del padre, rinuncerà sia alla fuga sia al legame con Mario, mettendo il benessere familiare al primo posto. Questo evento porterà Fulvio a riconsiderare la sua scelta: i dubbi cresceranno e il lavoro non gli sembrerà più un peso da cui allontanarsi. Nel frattempo, Caterina offrirà preziosi consigli culinari a Mimmo, che stupirà i clienti con un soufflé destinato a colpire qualcuno in particolare. Alla fine, Fulvio comunicherà a Roberto la sua decisione definitiva: resterà a Il Paradiso delle signore. Intanto, le anticipazioni non chiariscono se Mario Oradei sarà un capitolo chiuso o se tornerà a Milano.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha scoperto le menzogne di Adelaide

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Marcello ha vissuto giorni di forte tensione, prima discutendo con Rosa e poi affrontando Adelaide, dopo aver scoperto che la contessa gli ha nascosto di avere soltanto finto di togliersi la vita. Irene, invece, ha confidato a Concetta di essersi baciata con Cesare, mentre Mimmo ha sperimentato ricette francesi con cui ha stupito Agata a cena. Nel frattempo, Matteo ha mostrato un turbamento evidente quando ha visto l’anello di fidanzamento destinato a Odile, lasciando intuire che la situazione lo ha colpito più del previsto.