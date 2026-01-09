Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 dal 12 al 16 gennaio alle 16:00, si preannunciano dense di emozioni e colpi di scena. Fulvio deciderà di abbandonare il suo ruolo al Paradiso dopo un confronto con Roberto, mentre Odile, inizialmente sconvolta dalla vicenda di Adelaide, troverà la forza di tornare a lottare per la sfida dei costumi del film musicarello. Rosa farà una scoperta che rischia di mettere in discussione la felicità ritrovata con Marcello, proprio quando i preparativi per le nozze sembrano avviati. Intanto, nuovi equilibri si delineano tra le Veneri e al magazzino, mentre alcune verità restano ancora taciute, pronte a emergere.

Fulvio lascia il Paradiso

Il ritorno di Fulvio da Roma segnerà una svolta imprevista: dopo il confronto diretto con Roberto, che gli confessa la passata relazione con Mario, Fulvio sentirà il peso di questa rivelazione e annuncerà la sua intenzione di lasciare il Paradiso. La sua decisione colpirà profondamente Caterina, la quale sarà tenuta all'oscuro della verità sui motivi reali dell'addio di Fulvio. Quest'ultimo, infatti, preferirà nasconderle i dettagli sulla vicenda tra Mario e Roberto, temendo di ferirla ulteriormente. Marta, però, non si arrenderà e cercherà con tutte le sue forze di convincere Fulvio a restare, mostrando ancora una volta quanto il magazzino sia una vera famiglia capace di stringersi nei momenti di difficoltà.

Odile torna in gara e la lettera di Adelaide sconvolge Rosa

Odile, travolta dal dolore per la situazione di Adelaide e inizialmente decisa a ritirarsi dalla competizione tra GMM e Paradiso, troverà conforto e coraggio grazie a Matteo. Sarà proprio il suo sostegno a farle cambiare idea e a spingerla nuovamente nella sfida per i costumi del musicarello di Marina. La collaborazione con Greta si rivelerà preziosa e permetterà a Odile di riscoprire la passione per il suo lavoro, tanto che Umberto non esiterà a ringraziare Matteo per averla aiutata. Intanto, Rosa e Marcello riprendono i preparativi per il matrimonio, ma una lettera inviata da Adelaide getta una nuova ombra sulla loro serenità. Rosa, leggendo le parole della contessa, si troverà di fronte a una scelta difficile, pronta forse a cambiare per sempre il suo destino e quello di Marcello.

Nuove opportunità e tensioni tra le Veneri, Delia protagonista sul set

Il clima tra le Veneri si fa sempre più vivace: Caterina viene accolta con calore dalle colleghe, ma le pene d’amore sembrano non abbandonarla, almeno fino a quando Johnny non avrà un’idea brillante per risollevarle l’umore. Barbara si troverà a fare i conti con insicurezze e nostalgie, ma grazie a Johnny riuscirà a superare il timore di presentarsi da sola al battesimo dell’amica. Intanto, Marina, chiamata a scegliere il costumista del film "Scrivo di te", coinvolgerà anche Delia, affidandole le acconciature per le riprese, un’occasione che potrebbe cambiare la sua carriera. Irene, però, non nasconde la sua gelosia per la sintonia tra Barbara e Johnny, lasciando presagire nuovi malintesi.

Nella puntata precedente di Il Paradiso delle Signore

Nell’episodio andato in onda venerdì 9 gennaio, i segreti e le tensioni hanno continuato a dominare la scena. Marcello ha rivelato a Umberto che Adelaide aveva inscenato il suicidio per tenerlo vicino a sé, una confessione che ha lasciato tutti sconvolti. Nel frattempo, sul set del musicarello di Marina, i problemi hanno rischiato di mandare tutto all’aria, ma Odile ha colto l’occasione per proporre una sfida tra la GMM e il Paradiso, accendendo nuovi entusiasmi. Mentre Mimmo si è cimentato in nuove ricette, suscitando le perplessità di Ciro, Mario ha preso una decisione importante riguardo Caterina, proprio quando Adelaide sembrava pronta a tutto pur di vendicarsi su Marcello, anche a costo di gesti estremi.