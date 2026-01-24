Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 del prossimo mese di febbraio rivelano che Tancredi finirà per sconvolgere tutti con la sua scelta di confessare la verità sui suoi sentimenti a Rosa Camilli, dopo che il loro rapporto diventerà sempre più intenso e importante.

Intanto per Matteo arriverà il momento di cambiare momentaneamente lavoro dopo che Umberto gli chiederà di assumere il ruolo di delegato di produzione per il film che stanno mettendo in piedi.

Tancredi e Rosa sempre più vicini: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10 febbraio

Il rapporto tra Tancredi e Rosa diventerà sempre più intenso nel corso dei prossimi episodi della soap opera che saranno trasmessi durante il mese di febbraio su Rai 1.

Tale feeling verrà notato con fastidio anche da Marcello Barbieri, il quale proverà a intervenire in prima persona per chiedere a Tancredi di allontanarsi dalla giornalista.

La reazione del nipote della contessa, però, non si farà attendere: Tancredi non sarà disposto a fare nessun passo indietro, bensì deciderà di sconvolgere Rosa, con una dichiarazione d'amore del tutto inaspettata.

Tancredi sconvolge Rosa Camilli nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del prossimo febbraio rivelano che Tancredi confesserà i suoi veri sentimenti alla giornalista, lasciandola senza parole e completamente di stucco.

Nel frattempo Umberto si ritroverà a dover affrontare una serie di problemi crescenti legati alla produzione del film che ha scelto di finanziare.

Per tale motivo, il commendatore Guarnieri deciderà di rivolgersi a Matteo Portelli, chiedendogli di assumere l'incarico come delegato di produzione del film che ha messo in piedi.

Matteo Portelli cambia lavoro

Matteo, stupito da tale proposta, deciderà di accettare la proposta di Umberto: la sua scelta scatenerà la gioia incontrollabile di Odile, felice di poter condividere il set con Portelli.

Tuttavia, per accettare questo nuovo incarico professionale, Matteo si ritroverà a dover fare un passo indietro con gli impegni al Paradiso delle signore: al suo posto subentrerà Fulvio Rinaldi.

Negli episodi precedenti della soap Fulvio aveva messo in discussione il suo incarico all'interno del Paradiso delle signore dopo aver scoperto della tresca clandestina che c'era stata tra Tancredi e Mario, fidanzato con sua figlia Caterina.

Il capo-magazziniere scelte di non dire nulla alla figlia per non metterla in difficoltà anche se, tale scoperta, lo spinse a prendere una decisione inaspettata e clamorosa: rinunciare al suo incarico all'interno del grande magazzino milanese per evitare di dover incontrare tutti i giorni Tancredi, deluso e amareggiato dal suo comportamento.

Dopo qualche giorno di furia, però, Fulvio decise di tornare indietro sui suoi passi rientrando a svolgere il suo incarico all'interno del grande magazzino milanese, per la gioia di tutti i dipendenti e dello stesso Tancredi, che non avrebbe voluto perdere un collaboratore valido e altruista.